Портфель из кожи – выбор настоящего бизнесмена

Есть много причин заняться своим собственным Look’ом. Поиск работы, желание выглядеть обновлённым, стремление к повышению, необходимость выглядеть более престижно и соответствовать статусу. В этой статье мы уделим внимание аксессуару для мужчин, ведь у нас в России встречают по одёжке!

Помимо хорошего костюма и обуви рекомендуем остановить свой выбор именно на кожаном портфеле. Именно этот аксессуар способен придать солидности даже самому неуверенному в себе мужчине. Но купить портфель – половина дела, нужно ещё правильно подобрать его модель. Только тогда он будет смотреться уместно и станет вашим любимым аксессуаром. В этом обзоре мы дадим парочку практических советов на тему, как подобрать портфель. Надеемся, что они помогут вам.

Большой не всегда означает удобный

Многие наивно полагают, что большой портфель удобен, поскольку в него помещается больше вещей. Да, но это только тогда, когда вам необходимо использовать его для поездки в командировку для транспортировки личных вещей. регулярно. В противном случае, вы просто будете испытывать дискомфорт от слишком объёмного портфеля, заполненного лишь на треть.

Для того чтобы чётко представить, какая модель вам нужна, подумайте, что вы будете класть в неё. Если это небольшая стопка бумаг, ручка, ключи и кошелёк, то вам будет достаточно портфеля-папки. Туда прекрасно поместятся документы формата А4 и мелкие необъёмные предметы.

В том случае, когда маловместительной папки может не хватать, можете приобрести мессенджер. Под этим иностранным словом подразумевается портфель, внешне напоминающий сумку почтальона. Носить его можно не только в руке, но и перекинув через плечо. Ещё более миниатюрный вариант портфеля – барсетка. Туда поместятся лишь ключи паспорт и портмоне.

Кожа коже рознь

Существует огромное количество видов кожи. Для того чтобы ваш портфель прослужил вам долгое время, необходимо выбрать качественное изделие, сшитое из цельного куска кожи хорошей выделки. Обычно для этих целей производители используют шкуры крупного рогатого скота или свиную кожу. Стоимость такого портфеля будет относительно невысока, при этом износостойкость и гигроскопические свойства будут отвечать всем критериям качества, предъявляемым к кожгалантерейной продукции.

Ни в коем случае не покупайте так называемую искусственную кожу. Под этим названием скрывается полотно, сделанное путём прессовки обрезков натуральной кожи и полимерных материалов. Внешний вид портфеля из такого полотна будет напоминать оригинальную сумку, но в ходе эксплуатации вы увидите, что её качество намного ниже, нежели у кожи.

Напоследок хотим дать дельный совет. Решившись на покупку, отправляйтесь за ней в фирменный специализированный магазин, а если хотите сэкономить время, закажите товар через интернет. Таким образом, вы обезопасите себя от подделок и приобретете вещь, которой можно будет долго пользоваться.