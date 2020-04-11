Портфель из кожи – выбор настоящего бизнесмена

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.75 EUR/RUB: 80.74 BTC/USD: 8756.9

11 мая : суббота

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Портфель из кожи – выбор настоящего бизнесмена

11.04.2020 17:56

Есть много причин заняться своим собственным Look’ом. Поиск работы, желание выглядеть обновлённым, стремление к повышению, необходимость выглядеть более престижно и соответствовать статусу. В этой статье мы уделим внимание аксессуару для мужчин, ведь у нас в России встречают по одёжке!

Помимо хорошего костюма и обуви рекомендуем остановить свой выбор именно на кожаном портфеле. Именно этот аксессуар способен придать солидности даже самому неуверенному в себе мужчине. Но купить портфель – половина дела, нужно ещё правильно подобрать его модель. Только тогда он будет смотреться уместно и станет вашим любимым аксессуаром. В этом обзоре мы дадим парочку практических советов на тему, как подобрать портфель. Надеемся, что они помогут вам.

Большой не всегда означает удобный

Многие наивно полагают, что большой портфель удобен, поскольку в него помещается больше вещей. Да, но это только тогда, когда вам необходимо использовать его для поездки в командировку для транспортировки личных вещей. регулярно. В противном случае, вы просто будете испытывать дискомфорт от слишком объёмного портфеля, заполненного лишь на треть.

Для того чтобы чётко представить, какая модель вам нужна, подумайте, что вы будете класть в неё. Если это небольшая стопка бумаг, ручка, ключи и кошелёк, то вам будет достаточно портфеля-папки. Туда прекрасно поместятся документы формата А4 и мелкие необъёмные предметы.

В том случае, когда маловместительной папки может не хватать, можете приобрести мессенджер. Под этим иностранным словом подразумевается портфель, внешне напоминающий сумку почтальона. Носить его можно не только в руке, но и перекинув через плечо. Ещё более миниатюрный вариант портфеля – барсетка. Туда поместятся лишь ключи паспорт и портмоне.

Кожа коже рознь

Существует огромное количество видов кожи. Для того чтобы ваш портфель прослужил вам долгое время, необходимо выбрать качественное изделие, сшитое из цельного куска кожи хорошей выделки. Обычно для этих целей производители используют шкуры крупного рогатого скота или свиную кожу. Стоимость такого портфеля будет относительно невысока, при этом износостойкость и гигроскопические свойства будут отвечать всем критериям качества, предъявляемым к кожгалантерейной продукции.

Ни в коем случае не покупайте так называемую искусственную кожу. Под этим названием скрывается полотно, сделанное путём прессовки обрезков натуральной кожи и полимерных материалов. Внешний вид портфеля из такого полотна будет напоминать оригинальную сумку, но в ходе эксплуатации вы увидите, что её качество намного ниже, нежели у кожи.

Напоследок хотим дать дельный совет. Решившись на покупку, отправляйтесь за ней в фирменный специализированный магазин, а если хотите сэкономить время, закажите товар через интернет. Таким образом, вы обезопасите себя от подделок и приобретете вещь, которой можно будет долго пользоваться.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги