Портативная зарядная станция для телефонов: оборудование для кафе и ресторанов

Сегодня люди уже не могут представить своего существования без телефонов, планшетов и прочей мобильной аппаратуры, обеспечивающей постоянную связь с родными, партерами по работе и т.д. Однако каждое подобное устройство нуждается в регулярной подзарядке, ведь оно функционирует только благодаря встроенному аккумулятору. К сожалению, не всегда у пользователей есть возможность подзарядить свои переносные аппараты, когда они находятся вне дома. Но сегодня многие рестораны, кафе, гостиницы и прочие общественные места готовы предложить услуги по зарядке гаджетов. При этом часто она осуществляется при помощи специализированных док-станций.

Особенности зарядных док-станций

Универсальная портативная зарядная станция для телефонов станет отличным приобретением для любой общественной точки питания, гостиницы, отеля или другого места. Она даст возможность оказывать удобные услуги своим клиентам, что положительно скажется на их впечатлении о заведении, а также привлечет новых гостей. Купить подобную док-станцию сегодня предлагает компания Violanta. В интернет-магазине можно найти различные варианты устройств, предназначенных для подзарядки мобильного оборудования. Если имеющиеся в наличии зарядные станции не устроят клиента, то всегда можно сделать заказ на уникальную конструкцию, созданную с учетом требований и нужд клиента. При этом компания готова совершенно бесплатно создать решение, подходящее для конкретного бизнеса.

Часто современные док-станции создаются в виде подставки для меню либо настольного бокса. Это позволяет размещать их в удобном для посетителей месте и при этом не переживать за их сохранность. Ведь подобные устройства оснащаются специальной защитой от кражи, что дает возможность сотрудникам заведений не следить за сохранностью изделий в постоянном режиме, а заниматься своими непосредственными обязанностями.

Достоинства портативных зарядных станций

К преимуществам установки док-станций в общественных заведениях стоит отнести следующее:

универсальность для различных мобильных гаджетов;

возможность привлечь новых клиентов;

повышение конкурентных способностей общественной точки;

увеличение продаж;

возможность получения клиентами положительных эмоций при посещении кафе, ресторана или другого учреждения.

Для установки в публичном месте можно приобрести даже брендированную зарядную станцию, на которую может быть нанесен логотип компании. Это даст возможность повысить узнаваемость бренда.