Популярные модели Volkswagen

Германский концерн Volkswagen представлен во всех сегментах автомобилестроения. Среди множества выпускаемых им машин есть ряд особенно популярных моделей.

Модельный ряд автомобилей Volkswagen

Все выпускаемые компанией Volkswagen авто делятся на кластеры, при этом в качестве критериев служат предназначение, функционал, дизайн и уровень комфортности. Выбрать и купить наиболее подходящую модель можно у официального дилера Volkswagen по ссылке https://www.sigma-motors.ru/.

«Малолитражки». Они выделяются практичностью и компактностью. Это самая востребованная категория машин среди автолюбителей с ограниченными финансовыми возможностями.

Седаны. Данная категория машин Volkswagen является самой многочисленной.

Кроссоверы. Среди них имеются как старые модели, так и соответствующие самым современным требованиям.

Двухдверные модели. Они рассчитаны на водителей, которые не любят перегружать салон или подвозить попутчиков.

Грузовики и мини-автобусы. Такие машины покупают организации, занимающиеся перевозками грузов и пассажиров.

Спорткары. Данная категория немногочисленна, однако входящие в нее модели обладают массой достоинств.

Авто прошлых лет

Нестареющие классические модели Volkswagen хорошо себя зарекомендовали и в настоящее время представлены достаточно широко:

Внедорожник Tiguan по-прежнему предлагает большинство дилеров. Рестайлинг 2020 года развивает скорость до 220 километров в час.

Все марки Beetle. Они начали выпускаться еще в 1990-х годах и продолжают производиться в 2020 году. Максимальная скорость составляет от 150 до 226 километров в час.

«Полуавтобусы» Caddy и Amarok. Максимальное количество мест в них достигает пятнадцати.

Новинки

«Малолитражка» Volkswagen Up выпускается в двух вариантах: двухдверный ситикар длиной 2,4 метра и электрокар длиной до 3 метров, количество дверей в котором составляет от двух до пяти. Получаса зарядки хватает электрической модели на сто километров езды. Новые автомашины Volkswagen привлекают покупателей большим количеством разнообразных ноу-хау. Например, седан Новый Поло, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 125 л. с., расходует топлива на загородном шоссе всего от трех литров на километр. Седаны представительского класса Passat и Jetta развивают крейсерские скорости от 160 до 238 километров в час и могут успешно конкурировать со спорткарами.

Обычно весь модельный ряд Volkswagen показывают потенциальным покупателям в крупных автосалонах по нескольку дней. Эта компания удивляет автолюбителей каждый год.