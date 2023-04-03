Популярные книги китайских писателей

Серия книг «Благословение небожителей» https://book24.ru/serie/blagoslovenie-nebozhiteley-6131001/ — это трилогия фэнтези-романов, изданных на русском языке Эксмо и Комильфо. Каждая книга рассказывает историю о жизни разных героев в фантастическом мире. Первая книга называется «Полдень», вторая — «Закат», а третья — «Ночь». Написана писательницей Мосян Тунсю в жанре Даньмэй.

Жанр Даньмэй: о чем литература

Даньмэй (англ. Danmei) — это жанр маньхуа, манги и литературы, который в основном ориентирован на гомосексуальные отношения между мужчинами. Жанр Даньмэй, также известный как BL (Boys Love), обычно фокусируется на романтических отношениях между мужскими персонажами, но может содержать элементы фэнтези, приключений, драмы, юмора и других жанров.

Поджанры даньмэй могут варьироваться в зависимости от национальной культуры и конкретных авторов, но вот некоторые общие поджанры даньмэй:

Слэш (Slash) — поджанр, который описывает романтические и/или сексуальные отношения между персонажами мужского пола. Этот термин происходит от обычного знака «/» между именами персонажей в фанфиках. Шонэн-ай (Shounen-ai) — поджанр, который описывает романтические отношения между мужчинами, но без явных сексуальных сцен. Этот жанр был популярен в 70-80 годах в Японии. Яой (Yaoi) — поджанр, который описывает романтические и/или сексуальные отношения между мужчинами. В отличие от шонэн-ай, яой может содержать явные сексуальные сцены.

Современная китайская литература

Современная китайская литература имеет богатую и интересную историю, которая продолжается до сегодняшнего дня. Вот несколько известных книг китайских писателей, которые были написаны в последние годы.

«Что осталось от времени» (余华) – роман, который был издан в 2005 году и удостоен множества престижных литературных наград. Это трогательная и печальная история о жизни людей в Китае в период Культурной революции.

«Падение Шанхая» (англ. The Fall of Shanghai) – это роман, написанный китайской писательницей Ван Сяолинь. Роман был опубликован в 2008 году на китайском языке и позже переведен на несколько языков, включая английский.

Книга рассказывает о жизни нескольких китайских семей в Шанхае в период с 1930-х до 1950-х годов, включая время Японской оккупации во время Второй мировой войны и гражданской войны в Китае. Роман отображает жизнь героев в эпоху политических потрясений, социальных изменений и культурных трансформаций. Он описывает судьбы людей, чьи жизни переплетаются в течение нескольких десятилетий, и показывает, как они сталкиваются с трудностями и изменениями, происходящими в Китае.

«Падение Шанхая» получил международное признание и был номинирован на несколько литературных премий. Роман стал одним из наиболее популярных произведений современной китайской литературы и был переведен на многие языки.