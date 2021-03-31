Получить деньги под автомобиль становится проще

Экономическая ситуация с каждым днем усложняется. Заработать все труднее. Тысячи людей срочно нуждаются в деньгах, но где их взять?

Получить кредит в банке можно только при соблюдении ряда условий.

Трудоспособный возраст.

Наличие официального трудоустройства и стабильной зарплаты выше средней. Еще необходимо подтвердить доходы за полгода минимум.

Обеспечить залог и привести гарантов, которые добровольна согласятся разделить груз возвращения займа и погашения процентов.

Как представить справку о постоянной работе, когда на дворе кризис и армия безработных растет каждый день? Недвижимость берут в залог крайне неохотно, потому что по закону единственную квартиру нельзя конфисковать в счет долга.

Зато человек, желающий взять деньги под автомобиль – самый желанный гость и любимый клиент для всех финансовых организаций, от банков до МФО. Но не все в курсе, что существует третий, более удобный и выгодный способ взять заем под залог ПТС.

Как получить деньги в автоломбарде

Существует два способа получить кредит под автомобиль – машина ставится на стоянку до погашения кредита, машина остается у владельца, а ломбард берет в качестве залога ПТС.

Чтобы подать заявку на заем, достаточно приехать в офис на машине либо обратиться на сайте ломбарда онлайн.

Оценка проводится бесплатно, на определение стоимости достаточно 15 минут.

После этого вычисляется доступная сумма займа, срок возврата и отсюда определяются проценты и ежемесячные обязательные выплаты.

Для получения кредита требуется всего три документа – гражданский паспорт, ПТС закладываемого транспортного средства и документы, подтверждающие права собственности. Кредит выдается гражданам старше 21 года.

Круглосуточные займы

В народе говорят «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Людям свойственно надеяться на лучшее. Поэтому решение проблем часто откладывается до последнего момента, когда счет начинает идти буквально на часы.

Деньги все еще не найдены, а завтра прямо с утра нужно оплатить задолженность по ЖКХ, иначе отключат электричество и газ.

В таких ситуациях на помощь приходит круглосуточный автоломбард. Если приехать в офис кредитной организации прямо на закладываемом автомобиле, можно в течение 15 минут провести оценку на месте, за полчаса обговорить все условия договора и сразу получить наличные в кассе или перевод на банковскую карточку.