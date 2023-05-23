Получение SSL сертификата: как это сделать правильно

SSL сертификат – это один из важнейших элементов безопасности в интернете. Он используется для защиты передачи данных между сервером и клиентом, обеспечивая конфиденциальность и целостность информации. В этой статье мы расскажем о том, как получить SSL сертификат и какие моменты необходимо учитывать при его получении.

Что такое SSL сертификат и зачем он нужен?

SSL (Secure Sockets Layer) – это протокол, который обеспечивает безопасную передачу данных в интернете. Он используется для защиты личной информации пользователей, такой как пароли, номера кредитных карт и другие конфиденциальные данные. SSL сертификат выдается компанией-сертификатором и подтверждает подлинность владельца сайта, а также защищает передаваемые данные от несанкционированного доступа.

Как получить SSL сертификат?

Для получения SSL сертификата необходимо выполнить следующие шаги:

Выбрать тип SSL сертификата. Существует несколько типов SSL сертификатов: доменный, организационный и расширенный. Доменный сертификат подтверждает подлинность домена, организационный – подлинность организации, а расширенный – подтверждает подлинность организации и домена. Выбрать компанию-сертификатора. Существует множество компаний-сертификаторов, которые выдают SSL сертификаты. При выборе компании необходимо учитывать ее репутацию и надежность. Подготовить документы. Для получения SSL сертификата необходимо предоставить компании-сертификатору ряд документов, таких как копия паспорта владельца домена, копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) и другие документы, которые могут потребоваться в зависимости от типа сертификата. Оплатить стоимость SSL сертификата. Стоимость SSL сертификата зависит от его типа и продолжительности действия. Обычно SSL сертификат на год стоит от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Установить SSL сертификат на сервер. После получения SSL сертификата необходимо установить его на сервере. Этот процесс может отличаться в зависимости от используемого сервера и операционной системы.

Что нужно учитывать при получении SSL сертификата?

При получении SSL сертификата необходимо учитывать следующие моменты:

Надежность компании-сертификатора. Выбирайте компанию с хорошей репутацией и проверенной историей работы.

Тип SSL сертификата. Выберите тип SSL сертификата, который наиболее подходит для вашего сайта.

Срок действия SSL сертификата. Обычно SSL сертификат действует от 1 года до 3 лет. Выберите срок действия, который наиболее подходит для вашего сайта.

Стоимость SSL сертификата. Учитывайте стоимость SSL сертификата при выборе компании-сертификатора.

Установка SSL сертификата. Убедитесь, что вы знаете, как установить SSL сертификат на вашем сервере.

В заключение можно сказать, что получение SSL сертификата – это важный шаг для обеспечения безопасности вашего сайта и личных данных пользователей. При выборе компании-сертификатора и типа SSL сертификата необходимо учитывать репутацию компании, стоимость и продолжительность действия сертификата. Не забывайте также о том, что после получения SSL сертификата необходимо его установить на сервере.