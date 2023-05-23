Получение SSL сертификата: как это сделать правильно

SSL сертификат – это один из важнейших элементов безопасности в интернете. Он используется для защиты передачи данных между сервером и клиентом, обеспечивая конфиденциальность и целостность информации. В этой статье мы расскажем о том, как получить SSL сертификат и какие моменты необходимо учитывать при его получении.
Что такое SSL сертификат и зачем он нужен?
SSL (Secure Sockets Layer) – это протокол, который обеспечивает безопасную передачу данных в интернете. Он используется для защиты личной информации пользователей, такой как пароли, номера кредитных карт и другие конфиденциальные данные. SSL сертификат выдается компанией-сертификатором и подтверждает подлинность владельца сайта, а также защищает передаваемые данные от несанкционированного доступа.
Как получить SSL сертификат?
Для получения SSL сертификата необходимо выполнить следующие шаги:
- Выбрать тип SSL сертификата. Существует несколько типов SSL сертификатов: доменный, организационный и расширенный. Доменный сертификат подтверждает подлинность домена, организационный – подлинность организации, а расширенный – подтверждает подлинность организации и домена.
- Выбрать компанию-сертификатора. Существует множество компаний-сертификаторов, которые выдают SSL сертификаты. При выборе компании необходимо учитывать ее репутацию и надежность.
- Подготовить документы. Для получения SSL сертификата необходимо предоставить компании-сертификатору ряд документов, таких как копия паспорта владельца домена, копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) и другие документы, которые могут потребоваться в зависимости от типа сертификата.
- Оплатить стоимость SSL сертификата. Стоимость SSL сертификата зависит от его типа и продолжительности действия. Обычно SSL сертификат на год стоит от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.
- Установить SSL сертификат на сервер. После получения SSL сертификата необходимо установить его на сервере. Этот процесс может отличаться в зависимости от используемого сервера и операционной системы.
Что нужно учитывать при получении SSL сертификата?
При получении SSL сертификата необходимо учитывать следующие моменты:
- Надежность компании-сертификатора. Выбирайте компанию с хорошей репутацией и проверенной историей работы.
- Тип SSL сертификата. Выберите тип SSL сертификата, который наиболее подходит для вашего сайта.
- Срок действия SSL сертификата. Обычно SSL сертификат действует от 1 года до 3 лет. Выберите срок действия, который наиболее подходит для вашего сайта.
- Стоимость SSL сертификата. Учитывайте стоимость SSL сертификата при выборе компании-сертификатора.
- Установка SSL сертификата. Убедитесь, что вы знаете, как установить SSL сертификат на вашем сервере.
В заключение можно сказать, что получение SSL сертификата – это важный шаг для обеспечения безопасности вашего сайта и личных данных пользователей. При выборе компании-сертификатора и типа SSL сертификата необходимо учитывать репутацию компании, стоимость и продолжительность действия сертификата. Не забывайте также о том, что после получения SSL сертификата необходимо его установить на сервере.