Получение международного образования в частных школах

Последние опросы показали, что почти 2/3 граждан готовы переехать за границу с целью получения высокооплачиваемой работы и улучшения стиля жизни.

Последние опросы показали, что почти 2/3 граждан готовы переехать за границу с целью получения высокооплачиваемой работы и улучшения стиля жизни. Проблема в том, что в каждой стране существуют собственные стандарты образования. Дипломы и сертификаты профессиональной подготовки, выданные в одних странах, с большой степенью вероятности не будут признаны в других.

Придется переучиваться. Это означает потерянные годы и нерациональный расход денежных средств.

Заботливые родители, думающие о будущем своих детей, буквально с детского сада стараются обеспечить своим чадам возможности выбора во взрослой жизни.

Этот запрос прогрессивно мыслящих родителей нашел отражение в международных организациях и сообществах, занимающихся помощью в предоставлении детям разных возрастов образования международного формата.

Записать своих детей в частную школу https://oneischool.com/ и узнать подробности международного образования можно на официальном сайте организации ONE! International School.

Как построено международное образование

Многие родители отрицательно относятся к перспективе долгие годы не видеть своих детей, которые уедут на учебу в зарубежные частные школы. Расставаться с детьми вовсе не обязательно.

Частные школы и детские сады международного образовательного сообщества размещены во многих городах разных стран мира.

Только на территории Москвы расположено несколько детских садов и частных учебных заведений.

Помимо базового среднего образования предоставляется бакалавриат.

Одним из ключевых преимуществ такого образования является возможность тесного общения с носителями иностранных языков. К выпуску из школы ученик сможет свободно общаться с иностранцами, в том числе по вопросам занятости и бизнеса.

Преимущества международного образования для детей

Иммигранты в США и странах Европы, много лет прожившие за рубежом, рассказывают о своем опыте переезда и получения работы в других государствах. Основным препятствием успешного встраивания в западную экономику и общество называют слабое владение языком.

Если приехавший в США человек не может свободно общаться на английском языке, он не только не получит престижную и высокооплачиваемую работу, он не сможет общаться, не найдет друзей и любимых.

Свободное знание языка другого государства на уровне носителя делает дистанцию между приезжим и резидентами практически незаметной и значительно облегчает адаптацию на новом месте.