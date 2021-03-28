Получение гражданства Израиля в аэропорту

Развитая экономика, незначительный уровень безработицы, возможность хорошо зарабатывать, высокое качество жизни – далеко не полный перечень причин, по которым тысячи россиян стремятся переехать в Израиль и осесть там навсегда.

Репатриация как один из способов получения гражданства

Практически безотказным вариантом получения гражданства является репатриация в Израиль https://russia-israel.com/repatriatsiya-v-izraile в рамках программы возвращения евреев на этническую родину. Государство всемерно поощряет иммигрантов, но в ответ те должны представить неоспоримые доказательства еврейского происхождения в виде семейных архивов, оригинальных документов, старых фотографий.

Документы для получения гражданства подают в консульство Израиля. После собеседования и проверки информации консул примет решение об отказе или согласии на присвоение статуса репатрианта. В случае положительного ответа в заграничный паспорт соискателя вклеивают визу на ПМЖ.

Аэропорт – место смены статуса

Согласно принятому в Израиле году закону «О возвращении», новоявленный репатриант имеет возможность получить гражданство непосредственно в аэропорту сразу же после приземления на Землю иудеев. Исходя из этого следует, что предварительные процедуры заинтересованный в гражданстве иностранец проходит в своей стране, а необходимый статус ему присваивается по прибытии в Израиль.

Одновременно с визой будущий гражданин Израиля получает право на бесплатный перелет в определенную дату, бесплатный трансфер из аэропорта и прочие льготы. После получения визы необходимо обратиться к сотруднику организации «Сохнут», который в дальнейшем помогут с билетом и подбором программы при желании репатрианта и другие вопросы, связанные с переездом на постоянное место жительства в Израиль.

По прибытии в страну иудеев координатор поможет:

пройти процедуру оформления удостоверения репатрианта и временного паспорта;

получить направление на получение бесплатной медстраховки;

получить бланк для открытия банковского счета

получить сим карту

получить первую выплату корзины абсорбции

Распространенной ошибкой многих людей является то, что они считают стандартную туристическую визу пропуском к получению гражданства Израиля в аэропорту. На самом деле, возможность обрести новый статус получают только те граждане, которым визу репатрианта поставил израильский консул после лично проведенных проверок.

Сбор, поиск и подготовка документов, подтверждающих еврейское происхождение, занимают очень много времени, сил и денег. Предлагаем вам обратится в компанию РИКЦ, которая оказывает помощь в получении гражданства Израиля. Мы возьмем на себя прохождение всех бюрократических преград и подготовим вас к прохождению собеседования с консулом. Проверим полноту и правильность собранных документов, расскажем, как заполнить анкету репатрианта.