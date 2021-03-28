Получение гражданства Израиля в аэропорту

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.76 EUR/RUB: 89.26 BTC/USD: 8756.9

29 апреля : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Получение гражданства Израиля в аэропорту

28.03.2021 19:55

Получение гражданства Израиля в аэропорту

Развитая экономика, незначительный уровень безработицы, возможность хорошо зарабатывать, высокое качество жизни – далеко не полный перечень причин, по которым тысячи россиян стремятся переехать в Израиль и осесть там навсегда.

Репатриация как один из способов получения гражданства

Практически безотказным вариантом получения гражданства является репатриация в Израиль https://russia-israel.com/repatriatsiya-v-izraile в рамках программы возвращения евреев на этническую родину. Государство всемерно поощряет иммигрантов, но в ответ те должны представить неоспоримые доказательства еврейского происхождения в виде семейных архивов, оригинальных документов, старых фотографий.

Документы для получения гражданства подают в консульство Израиля. После собеседования и проверки информации консул примет решение об отказе или согласии на присвоение статуса репатрианта. В случае положительного ответа в заграничный паспорт соискателя вклеивают визу на ПМЖ.

Аэропорт – место смены статуса

Согласно принятому в Израиле году закону «О возвращении», новоявленный репатриант имеет возможность получить гражданство непосредственно в аэропорту сразу же после приземления на Землю иудеев. Исходя из этого следует, что предварительные процедуры заинтересованный в гражданстве иностранец проходит в своей стране, а необходимый статус ему присваивается по прибытии в Израиль.

Одновременно с визой будущий гражданин Израиля получает право на бесплатный перелет в определенную дату, бесплатный трансфер из аэропорта и прочие льготы. После получения визы необходимо обратиться к сотруднику организации «Сохнут», который в дальнейшем помогут с билетом и подбором программы при желании репатрианта и другие вопросы, связанные с переездом на постоянное место жительства в Израиль.

По прибытии в страну иудеев координатор поможет:

  • пройти процедуру оформления удостоверения репатрианта и временного паспорта;
  • получить направление на получение бесплатной медстраховки;
  • получить бланк для открытия банковского счета
  • получить сим карту
  • получить первую выплату корзины абсорбции

Распространенной ошибкой многих людей является то, что они считают стандартную туристическую визу пропуском к получению гражданства Израиля в аэропорту. На самом деле, возможность обрести новый статус получают только те граждане, которым визу репатрианта поставил израильский консул после лично проведенных проверок.

Сбор, поиск и подготовка документов, подтверждающих еврейское происхождение, занимают очень много времени, сил и денег. Предлагаем вам обратится в компанию РИКЦ, которая оказывает помощь в получении гражданства Израиля. Мы возьмем на себя прохождение всех бюрократических преград и подготовим вас к прохождению собеседования с консулом. Проверим полноту и правильность собранных документов, расскажем, как заполнить анкету репатрианта.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги