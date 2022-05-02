Получение дополнительного медицинского образования

ЦДПМО «Медкафедра» более 11 лет занимается дополнительным обучением врачей и среднего медперсонала: повышением квалификации, НМО, переподготовкой, тематическим усовершенствованием. Образовательный центр имеет главный офис в Москве, а также филиалы на всей территории РФ. На основании федерального закона об НМО, принятого в 2017 году, получение дополнительного образования стало неотъемлемой частью деятельности в сфере медицины. Закон установил необходимость регулярного подтверждения квалификации врачами и средним медперсоналом.

Об образовательном центре

Дистанционное образование медицинского персонала проводится в соответствии с ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Для этого организованы обучающие курсы для медработников, дающие возможность получения ими новой специализации, повышения уровня квалификации медперсонала. Записаться на курсы можно через сайт дополнительного медицинского образования для дистанционного обучения по самым различным направлениям в сфере медицины. Для некоторых должностей, по окончании курсов предусмотрено прохождение практики.

Образовательный процесс проводится в свободное от работы время, для этого не нужен учебный отпуск, чем дистанционный формат отличается от заочной формы обучения. Курсы способствуют расширению области деятельности, приобретению актуальных навыков, знаний.

Обучение на курсах позволяет слушателям получить обязательное образование по направлению непрерывного медицинского обучения, повысить свой профессиональный уровень в разных областях медицины. Образовательный Центр предоставляет медицинским работником всей страны доступное, удобное и простое профессиональное обучение. Благодаря этому работники медицины повысят квалификацию, освоят новую специализацию на более выгодных условиях.

О преимуществах Центра

Слушателям центра «Медкафедра» предоставляются преимущества:

лучшие условия получения образования;

выгодные цены;

гибкие скидки;

большой выбор обучающих материалов;

индивидуальные программы обучения.

Вся образовательная программа создана в соответствии с принятыми законодательством нормативами, профессиональными стандартами, квалификационными требованиями. Прохождение курсов гарантирует получение законного образования, действующего во всей Российской Федерации.