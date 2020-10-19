Главное отличие жидкого пластика от традиционного полиуретана заключается в возможности получить из него в конечном итоге изделие повышенной прочности. Текучесть свою такое сырье утрачивает довольно быстро, всего несколько минут достаточно для того, чтобы наступила стадия схватывания. На отверждение в целом уходит обычно около получаса.

В каких сферах применяются двухкомпонентные полиуретановые пластики

Главное назначение такого сырья заключается в изготовлении уникальных изделий из числа тех, что промышленные предприятия не выпускают. Уникальные характеристики делают его применимым в тех направлениях, где другие материалы не подходят. Детали самого высокого качества, изготовленные из такого сырья, можно получить очень просто, даже в домашних условиях, для чего достаточно просто строго соблюдать технологию изготовления.

Жидкий пластик, в качестве основы которого используется полиуретан, активно применяется в ремонте, моделировании и техническом конструировании, так как с его помощью можно обеспечить высокую детализацию каждого изделия.

Еще одно направление деятельности, в котором полиуретановые двухкомпонентные пластики не мене востребованы, – это художественное творчество. Из такого материала создаются изящные статуэтки, фигурки, сувениры игрушки. Благодаря тому, что полиуретановая пластмасса хорошо окрашивается, из нее можно изготавливать цветные и прозрачные элементы.

Помимо этого, жидкий двухкомпонентный пластик применяется и в других сферах, начиная от производства и заканчивая медицинскими учреждениями. Свойственная ему эластичность позволяет создавать детали для оборудования и механизмов различного типа, зубные протезы и др.

Полученные изделия отличаются повышенной химической стойкостью, они отлично противостоят износу, и могут использоваться даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Особенности и преимущества использования двухкомпонентного жидкого пластика

Полиуретан, состоящих из двух компонентов, представлен особой полимерной смесью, в которой в качестве первой составляющей выступают соединения изоцианата, а второй являются компоненты гидроксильных групп. В итоге производителям удается получить высокопрочный материал, который эффективно противостоит температурным перепадам и прочим негативным проявлениям извне. Перечисленные характеристики позволяют применять такие смеси при производстве клея и герметика в лакокрасочной промышленности. Просмотреть возможные варианты можно на странице https://www.polypark.ru/catalog/liquid-plastic/.

Технология литья полиуретановых пластиков

Форму для заливки детали лучше выбирать ту, что изготовлена из специального литьевого силикона, она может быть как простой, так и составной или разрезной.

Метод открытой заливки считается самым простым, тогда как для создания полых изделий больше подходит ротационный, когда полимер наносится на поверхность формы, а последняя вращается до застывания. Когда речь идет о профессиональном литье полимеров, дополнительно можно использовать барокамеру или вакуумный дегазатор.