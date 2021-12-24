«Вакумпак» выпускает мешки на основе полипропилена. На поверхности делается печать с применением профессионального оборудования. Фирменный знак располагается на обеих сторонах мешка или же только на одной. Здесь все зависит сугубо от пожеланий заказчика. Спецификация на тот шрифт, который был выбран. Такие параметры, как высота и оттенок букв могут выполняться в разных форматах. На поверхности могут располагаться логотипы, рекламные лозунги, контактные данные или иная информация.

Особенности полипропиленовых мешков с печатью

Для нанесения печати используется прогрессивная технология, получившая название «флексопечать». Компания задействует определенные типы оборудования, характеризующиеся высоким уровнем производительности.

В список наиболее важных особенностей мешков относятся:

практичность, которую отмечают многие потребители, протестировавшие продукцию;

удобство при регулярном использовании;

достойное качество исполнения мешков. Печать делается с использованием современной техники, что позволяет добиться нужного результата вне зависимости от сложности заказа. Готовая продукция выглядит максимально презентабельно. Она неизменно привлекает взгляды людей. Краски обладают насыщенностью, причем, они не становятся менее яркими в процессе эксплуатации. У изображений достаточно четкие края. Для нанесения берутся особые красители. Они характеризуются устойчивостью к воздействию внешних факторов;

абсолютная безопасность.

Мешки с печатью выпускается согласно актуальным нормам, как гигиеническим, так и санитарным. Так что готовые полипропиленовые мешки не представляют ни малейшей опасности для человека или окружающей среды.

Основные способы использования полипропиленовых мешков с печатью

Готовая продукция активно применяется для следующих целей:

упаковки;

хранения;

перевозки разных веществ.

При поиске подходящего вида мешков советуем обратить внимание на грузоподъемность изделий. Компания может предложить полипропиленовые мешки, различающиеся по данному параметру. Также продукция делится на 2 типа: с ламинацией и без ламинации.

«Вакумпак» занимается оптовой торговлей. Каждому клиенту гарантируются выгодные условия, что приводит к продолжительному сотрудничеству, которое удобно для обеих сторон. Среди прочих выгод, которые мы можем обещать – скидки. Важный момент, который следует уточнить: цены мешков находятся в зависимости от объема заказа, который был сделан конкретным клиентом. При необходимости готовы изготовить полипропиленовые мешки с печатью https://td-vpack.ru/catalog/polipropilenovye-meshki/pechat/ с определенными параметрами и расцветкой.