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Полезные приложения для вашего смартфона

Автор На чтение 3 мин Просмотров 3 Опубликовано

Приложения для смартфонов – это отличная возможность, чтобы раскрыть весь потенциал современных гаджетов. С помощью различных приложений можно обрабатывать фотографии, проложить маршрут до пункта назначения, установить список задач на неделю, составить рацион питания и т.д. Этот список можно продолжать еще очень долго, ведь разработчики проектируют программы для выполнения самых различных целей, в том числе для работы, отдыха и развлечений. Сегодня рассмотрим самые полезные и нужные разработки для устройств, которые функционируют на базе ОС Android и iOS.

MyLifeOrganized

Очень удобный помощник для людей, которые постоянно находятся в делах. С помощью MyLifeOrganized можно буквально заменить личного секретаря. Пользователям программы доступна целая палитра задач – начиная от возможности создания напоминаний о покупках и дедлайнах по работе, заканчивая сложными проектами по настройке заданий с многоэтапной планировкой.

Скачать приложение можно бесплатно. Поддерживается как на ОС Android, так и на iOS.

Shazam

Одно из самых популярных приложений в мире. С его помощью можно найти любимый трек. Для этого нужно только включить Shazam и поднести телефон к источнику звука. С помощью встроенных алгоритмов программа найдет нужную композицию, предоставив название трека и имя исполнителя.

Todoist

Еще один удобный органайзер. Todoist справится с:

  • планированием рабочего дня;
  • напоминаниями о важных встречах.

Функционал простой, но открывает много возможностей для пользователей.

Онлайн казино

Не менее популярными являются и приложения для запуска игровых автоматов с телефона. Это удобное и практичное решение, чтобы получить доступ к лучшим разработкам от сертифицированных провайдеров. Для запуска слотов нужно только скачать мобильный клиент на свой смартфон, например, от Вулкан казино и можно играть на деньги без ограничений.

Today Weather

Отличная программа для устройств на базе ОС Андроид, которая позволит всегда быть в курсе погоды по разным городам. Для настройки нужно выбрать место локации или задать этот параметр в автоматическом режиме (если нужно узнать погоду по месту геолокации).

Today Weather не ограничивается только показателями температуры воздуха. Здесь есть возможность просмотра и других параметров:

  • скорость ветра и его направление;
  • уровень влажности;
  • вероятность осадков в течение дня;
  • температура почасово.

Прогноз погоды можно посмотреть на сегодня, несколько дней или неделю.

Runtastic

Runtastic может заменить персонального тренера. При помощи программы можно: легко контролировать износ обуви, поставить спортивные цели на нужный период, настроить режим тренировок, вести журнал занятий и многое другое. Также в Runtastic есть доступ к общему чату спортсменов, где можно завести новые знакомства по интересам, делится своими секретами и успехами.

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