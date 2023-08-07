Полезные приложения для вашего смартфона

Приложения для смартфонов – это отличная возможность, чтобы раскрыть весь потенциал современных гаджетов. С помощью различных приложений можно обрабатывать фотографии, проложить маршрут до пункта назначения, установить список задач на неделю, составить рацион питания и т.д. Этот список можно продолжать еще очень долго, ведь разработчики проектируют программы для выполнения самых различных целей, в том числе для работы, отдыха и развлечений. Сегодня рассмотрим самые полезные и нужные разработки для устройств, которые функционируют на базе ОС Android и iOS.
MyLifeOrganized
Очень удобный помощник для людей, которые постоянно находятся в делах. С помощью MyLifeOrganized можно буквально заменить личного секретаря. Пользователям программы доступна целая палитра задач – начиная от возможности создания напоминаний о покупках и дедлайнах по работе, заканчивая сложными проектами по настройке заданий с многоэтапной планировкой.
Скачать приложение можно бесплатно. Поддерживается как на ОС Android, так и на iOS.
Shazam
Одно из самых популярных приложений в мире. С его помощью можно найти любимый трек. Для этого нужно только включить Shazam и поднести телефон к источнику звука. С помощью встроенных алгоритмов программа найдет нужную композицию, предоставив название трека и имя исполнителя.
Todoist
Еще один удобный органайзер. Todoist справится с:
- планированием рабочего дня;
- напоминаниями о важных встречах.
Функционал простой, но открывает много возможностей для пользователей.
Онлайн казино
Не менее популярными являются и приложения для запуска игровых автоматов с телефона. Это удобное и практичное решение, чтобы получить доступ к лучшим разработкам от сертифицированных провайдеров. Для запуска слотов нужно только скачать мобильный клиент на свой смартфон, например, от Вулкан казино и можно играть на деньги без ограничений.
Today Weather
Отличная программа для устройств на базе ОС Андроид, которая позволит всегда быть в курсе погоды по разным городам. Для настройки нужно выбрать место локации или задать этот параметр в автоматическом режиме (если нужно узнать погоду по месту геолокации).
Today Weather не ограничивается только показателями температуры воздуха. Здесь есть возможность просмотра и других параметров:
- скорость ветра и его направление;
- уровень влажности;
- вероятность осадков в течение дня;
- температура почасово.
Прогноз погоды можно посмотреть на сегодня, несколько дней или неделю.
Runtastic
Runtastic может заменить персонального тренера. При помощи программы можно: легко контролировать износ обуви, поставить спортивные цели на нужный период, настроить режим тренировок, вести журнал занятий и многое другое. Также в Runtastic есть доступ к общему чату спортсменов, где можно завести новые знакомства по интересам, делится своими секретами и успехами.