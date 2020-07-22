Покупка и выбор сервера

Установка сервера в офисе компании позволяет решить целый ряд задач, связанных с функционированием корпоративных информационных систем. От правильности выбора серверного оборудования зависят бесперебойная работа этих систем и размер затрат на его приобретение и обслуживание.

Основные виды серверного оборудования

Сервер представляет собой высокопроизводительный компьютер, назначение которого состоит в обслуживании компьютерных сетей, ПК и приложений. Российский производитель серверов предлагает следующие виды этого оборудования:

Файл-серверы. Они используются для хранения данных и организации доступа к ним.

Серверы баз данных. Они предназначены для хранения и обработки значительных информационных массивов.

Серверы приложений. Они позволяют запускать ресурсоемкое программное обеспечение, которым пользуется одновременно значительное число пользователей.

Такая классификация во многом является условной, поскольку устройства, которые предлагает российский производитель IT-оборудования, зачастую применяются в качестве многофункциональных.

Главные правила выбора сервера

Чтобы избежать приобретения сервера с избыточными или недостаточными мощностями, необходимо адекватно оценить потребности фирмы. Избыточные ресурсы сервера потребуют дополнительных затрат на его приобретение и обслуживание. Если оборудованию не хватает мощности, то оно не обеспечит нормальную работу корпоративной IT-инфраструктуры. Чтобы выбрать подходящий сервер в соответствии с нуждами своей фирмы, надо придерживаться следующих рекомендаций:

Первым делом нужно сформулировать функциональные задачи, для решения которых будет использоваться это оборудование.

Затем необходимо оценить планируемые условия работы сервера. Самые важные критерии оценки заключаются в численности сотрудников, работающих в корпоративной локальной сети, и месте размещения сервера.

Завершающий этап – определение технических параметров, которыми должен обладать сервер. Главными параметрами являются производительность процессоров, объем и частота ОЗУ и производительность жестких дисков.

При покупке сервера важно помнить о том, что ошибки, допущенные при его выборе, чреваты, с одной стороны, возникновением техническим сбоев и простоями персонала, а с другой стороны, излишними финансовыми расходами. Поэтому необходимо найти золотую середину между желаемой производительностью и финансовыми возможностями.