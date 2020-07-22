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Покупка и выбор сервера

22.07.2020 19:10

Покупка и выбор сервера

Установка сервера в офисе компании позволяет решить целый ряд задач, связанных с функционированием корпоративных информационных систем. От правильности выбора серверного оборудования зависят бесперебойная работа этих систем и размер затрат на его приобретение и обслуживание.

Основные виды серверного оборудования

Сервер представляет собой высокопроизводительный компьютер, назначение которого состоит в обслуживании компьютерных сетей, ПК и приложений. Российский производитель серверов предлагает следующие виды этого оборудования:

  • Файл-серверы. Они используются для хранения данных и организации доступа к ним.
  • Серверы баз данных. Они предназначены для хранения и обработки значительных информационных массивов.
  • Серверы приложений. Они позволяют запускать ресурсоемкое программное обеспечение, которым пользуется одновременно значительное число пользователей.

Такая классификация во многом является условной, поскольку устройства, которые предлагает российский производитель IT-оборудования, зачастую применяются в качестве многофункциональных.

Главные правила выбора сервера

Чтобы избежать приобретения сервера с избыточными или недостаточными мощностями, необходимо адекватно оценить потребности фирмы. Избыточные ресурсы сервера потребуют дополнительных затрат на его приобретение и обслуживание. Если оборудованию не хватает мощности, то оно не обеспечит нормальную работу корпоративной IT-инфраструктуры. Чтобы выбрать подходящий сервер в соответствии с нуждами своей фирмы, надо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Первым делом нужно сформулировать функциональные задачи, для решения которых будет использоваться это оборудование.
  • Затем необходимо оценить планируемые условия работы сервера. Самые важные критерии оценки заключаются в численности сотрудников, работающих в корпоративной локальной сети, и месте размещения сервера.
  • Завершающий этап – определение технических параметров, которыми должен обладать сервер. Главными параметрами являются производительность процессоров, объем и частота ОЗУ и производительность жестких дисков.

При покупке сервера важно помнить о том, что ошибки, допущенные при его выборе, чреваты, с одной стороны, возникновением техническим сбоев и простоями персонала, а с другой стороны, излишними финансовыми расходами. Поэтому необходимо найти золотую середину между желаемой производительностью и финансовыми возможностями.

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