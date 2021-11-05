Покупаем б/у ноутбук: на что обратить внимание при выборе

Не каждый человек может позволить себе приобрести новый ноутбук. И выход остаётся только один — это покупка б/у ноутбука. Ведь он по сравнению с новой моделью обойдётся намного дешевле. Но при этом есть и определённые недостатки, которые мы сейчас и рассмотрим. Прежде чем купить ноутбук , всегда сравнивайте цены на б/у с новым, он должен быть дешевле как минимум на 20%.

Преимущества покупки б/у ноутбуков

Основное преимущество — это доступная стоимость . Люди, которые гоняются за новым мощным железом, продают ноутбуки уже, как правило, через 2 — 3 года после покупки. А это значит, что можно приобрести вполне неплохой по производительности ноутбук по цене бюджетного устройства.

. Люди, которые гоняются за новым мощным железом, продают ноутбуки уже, как правило, через 2 — 3 года после покупки. А это значит, что можно приобрести вполне неплохой по производительности ноутбук по цене бюджетного устройства. В случае необходимости возможна замена некоторых компонентов на современные, например, можно заменить жёсткий диск на современный более быстрый SSD — накопитель. Обратите внимание, что его поддерживают не все модели.

Если покупать б/у ноутбук не с рук, а в магазине, то можно рассчитывать на небольшой гарантийный срок, который варьируется в пределах от 1 до 3 месяцев.

Недостатки

Каким бы аккуратным не был владелец, со временем при интенсивной эксплуатации, на корпусе ноутбука начинают появляться царапины и потёртости. Конечно, же они не влияют на производительность и работоспособность ноутбука, но тем не менее выглядит такой ноутбук некрасиво.

Покупать б/у устройство очень рискованно по той причине, что вы не знаете, в каких условиях оно ранее эксплуатировалось. Например, возможно, ноутбук падал или же на него случайно пролили жидкость. Как дальше он себя поведёт — не известно. Он может месяц работать, а может не включиться уже на следующий день.

Если вы планируете брать ноутбук с собой в дорогу, то необходимо учитывать, что максимальный срок службы аккумуляторов в среднем варьируется от 2 до 4 лет. Поэтому придётся работать от сети либо покупать новый аккумулятор.

На что нужно обращать внимание при покупке б/у ноутбука

Внимательно осмотрите экран в выключенном и включённом состоянии. На нем не должно быть битых пикселей, царапин и засветов. Наличие засветов может свидетельствовать о неисправности LED-подсветки. Соответственно долго такой ноутбук не проработает. При открытии и закрытии ноутбука обратите внимание на петли. Если ноутбук очень даже свободно открывается и закрывается, значит, необходимо менять петли, а это дополнительные финансовые вложения. Убедитесь, что все имеющиеся разъёмы находятся в рабочем состоянии.

Требования, предъявляемые к аппаратному обеспечению