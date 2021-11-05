Покупаем б/у ноутбук: на что обратить внимание при выборе

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Не каждый человек может позволить себе приобрести новый ноутбук. И выход остаётся только один — это покупка б/у ноутбука. Ведь он по сравнению с новой моделью обойдётся намного дешевле. Но при этом есть и определённые недостатки, которые мы сейчас и рассмотрим. Прежде чем купить ноутбук, всегда сравнивайте цены на б/у с новым, он должен быть дешевле как минимум на 20%.
Преимущества покупки б/у ноутбуков
- Основное преимущество — это доступная стоимость. Люди, которые гоняются за новым мощным железом, продают ноутбуки уже, как правило, через 2 — 3 года после покупки. А это значит, что можно приобрести вполне неплохой по производительности ноутбук по цене бюджетного устройства.
- В случае необходимости возможна замена некоторых компонентов на современные, например, можно заменить жёсткий диск на современный более быстрый SSD — накопитель. Обратите внимание, что его поддерживают не все модели.
- Если покупать б/у ноутбук не с рук, а в магазине, то можно рассчитывать на небольшой гарантийный срок, который варьируется в пределах от 1 до 3 месяцев.
Недостатки
- Каким бы аккуратным не был владелец, со временем при интенсивной эксплуатации, на корпусе ноутбука начинают появляться царапины и потёртости. Конечно, же они не влияют на производительность и работоспособность ноутбука, но тем не менее выглядит такой ноутбук некрасиво.
- Покупать б/у устройство очень рискованно по той причине, что вы не знаете, в каких условиях оно ранее эксплуатировалось. Например, возможно, ноутбук падал или же на него случайно пролили жидкость. Как дальше он себя поведёт — не известно. Он может месяц работать, а может не включиться уже на следующий день.
- Если вы планируете брать ноутбук с собой в дорогу, то необходимо учитывать, что максимальный срок службы аккумуляторов в среднем варьируется от 2 до 4 лет. Поэтому придётся работать от сети либо покупать новый аккумулятор.
На что нужно обращать внимание при покупке б/у ноутбука
- Внимательно осмотрите экран в выключенном и включённом состоянии. На нем не должно быть битых пикселей, царапин и засветов. Наличие засветов может свидетельствовать о неисправности LED-подсветки. Соответственно долго такой ноутбук не проработает.
- При открытии и закрытии ноутбука обратите внимание на петли. Если ноутбук очень даже свободно открывается и закрывается, значит, необходимо менять петли, а это дополнительные финансовые вложения.
- Убедитесь, что все имеющиеся разъёмы находятся в рабочем состоянии.
Требования, предъявляемые к аппаратному обеспечению
- Мощность. Если вам необходим ноутбук для работы с текстовыми документами и для общения в социальных сетях, то нет смысла переплачивать деньги за мощное устройство. Для этих целей вполне хватит двухъядерного процессора. А вот для выполнения более сложных задач стоит присмотреться к ноутбукам с более производительным процессором.
- Оперативная память. Чем её больше, тем лучше. Минимальный объем не должен быть менее 3-4 Гб. Любителям игр стоит выбирать устройства с оперативной памятью не менее 6-8 Гб.
- Видеокарта. Лучше всего если в ноутбуке используется интегрированная и дискретная видеокарта. Интегрированная используется в энергосберегающем режиме, а дискретная для работы со сложными графическими задачами.
- Беспроводные интерфейсы. Убедитесь в работоспособности Wi-Fi и Bluetooth. Соединение Wi-Fi и Bluetooth должно быть стабильным и не прерываться с интернетом и сопряженными устройствами.
- Клавиатура. Всё кнопки и клавиши должны быть в рабочем состоянии. Они должны мягко нажиматься без заеданий. Проверить это можно, запустив любой текстовый документ. Также убедитесь в работоспособности кнопок увеличение/уменьшения яркости, звука и прочее.