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Поиск работы в интернете

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Содержание
  1. Разновидности работы на дому в интернете
  2. Подводные камни работы на дому
  3. Как искать работу на дому и где

В последнее время люди столкнулись со всякими трудностями – изоляция из-за пандемии, карантины и прочие неблагоприятные события. Потому многим пришлось переходить работать удаленно, все ринулись искать работу в интернете. И кто-то действительно нашел себя, свое призвание и хороший заработок. Как искать работу на дому в интернете?

Разновидности работы на дому в интернете

Работа на дому в интернете – это не только сфера IT, как многие привыкли думать. Раньше в интернете работали те, кто создает сайты, делает их дизайн, занимается наполнением ресурсов. Эти специальности и сейчас на пике популярности, но можно в сети найти и другие занятия, получая за это хорошую оплату. 

Какие же еще виды работы на дому можно найти в интернете:

  • удаленные менеджеры продаж;
  • преподаватели, репетиторы (проводить занятия можно через зум, скайп и прочие сервисы);
  • администраторы и консультанты интернет-магазинов;
  • аналитики;
  • юристы;
  • помощники руководителя;
  • бухгалтеры;
  • сотрудники прессы;
  • дизайнеры. 

В сети предлагается множество вакансий, и главное – удаленные сотрудники выгодны и самим работодателям. Им не нужно арендовать или покупать офис, технику, мебель, оплачивать коммунальные услуги, контролировать персонал. Удаленный работник может выполнять свои обязанности в удобное для него время. Оплата чаще всего сдельная. 

Подводные камни работы на дому

Важно согласовывать с работодателем не только обязанности, но и условия работы, оплаты труда. Если это разовые услуги, то их лучше оказывать после получения 50% предоплаты. Оформляя сотрудника удаленно на длительный срок, работодатель должен заключить договор. Существует много подводных камней и с оплатой труда, особенно если наемный работник находится далеко, или даже в другой стране. 

Как искать работу на дому и где

Работу в сети можно искать любым удобным способом:

  • на специальных сервисах;
  • отправлять свои резюме в известные компании;
  • через социальные сети;
  • по «сарафанному радио»;
  • через советы знакомых. 

Кто ищет, тот всегда найдет, важно не останавливаться на достигнутом. В сети проще зарабатывать себе хорошую репутацию, двигаться дальше и вперед. Ведь успех в работе не зависит от субъективного мнения коллег и начальника. Можно сосредоточиться на своих целях и достигать успеха, не отвлекаясь по мелочам. Потому работа в интернете сейчас популярна и актуальна, тысячи людей становятся сотрудниками удаленно в сети. 

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