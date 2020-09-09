Поиск микрокредитной организации

Банки на протяжении долгого времени уступают свои позиции в соревновании с микрокредитными организациями за клиентов. Это обусловлено более мягкими условиями выдачи займов, которые устанавливают микрофинансовые организации. При поиске МФО нужно учитывать множество факторов.

Основные правила поиска МФО

Количество микрокредитных организаций очень велико, так что найти одну из них, использовав список МФО Москвы, совсем нетрудно. Однако условия предоставления услуг в них различаются, поэтому важно выбрать наиболее выгодный и удобный для себя вариант. Для успешного решения данной задачи следует руководствоваться несколькими ключевыми критериями, приведенными ниже:

Способы рассмотрения заявок. Лучше всего, если заявки рассматриваются при помощи автоматической скоринговой программы. При их рассмотрении в ручном режиме может повлиять человеческий фактор.

График работы МФО. Большинство служб онлайн-кредитования работает круглосуточно без выходных, однако в некоторых случаях заемщикам не удается быстро решить организационные вопросы в разгар праздников или в ночное время. В таких ситуациях им приходится дожидаться начала рабочего дня.

Удобство получения денег. Очень важно, чтобы заемщик мог оформить микрокредит в несколько кликов.

Удобство возврата задолженности. Микрокредитные организации, в отличие от банков, не могут списывать долг с пластиковой карты клиента. Самый удобный способ погашения выданных ими микрозаймов – через личный кабинет на сайте МФО.

Меры безопасности

Деятельность микрокредитных организаций в России регулируется федеральным законодательством, а контроль осуществляет Центральный банк. Это обеспечивает сравнительную безопасность использования микрозаймов. Однако для исключения любых неприятных сюрпризов особое внимание следует уделить проверке надежности МФО. Желательно обращаться в крупные микрокредитные организации, которые работают на рынке в течение многих лет. Убедиться в наличии госрегистрации МФО можно на вебсайте Минфина РФ. Такой подход увеличивает вероятность ведения деятельности микрокредитной организации в соответствии с требованиями законодательства.

Микрокредитование позволяет решить острые финансовые проблемы в тех случаях, когда речь идет о небольших суммах. Для того чтобы использовать такие услуги с минимальными издержками и максимальной безопасностью, нужно следовать приведенным выше рекомендациям.