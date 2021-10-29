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Поиск и выбор надежного брокера

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Подбор профессионального брокера, который поможет вести успешную торговлю на финансовой бирже и получать доход, является важной и непростой задачей. Для выбора надежного специалиста в мире финансов, неопытный трейдер должен потратить немалое время, для того чтобы провести анализ всех компаний и ознакомиться с отзывами об их работе.

Что нужно учесть при поиске брокера

Хороший брокер — это компания, предоставляющая трейдеру доступ к ММВБ и другим финансовым биржам, а также – программное обеспечение и торговый счет для ведения торговых операций. Известный брокер Kiexo устанавливает оптимальные условия финансовых сделок.

Для того чтобы найти достойную брокерскую компанию, нужно провести соответствующий сравнительный анализ. Качественные показатели предлагаемых компанией-брокером условий свидетельствует о его имидже, месте в рейтинге брокеров и уровне доверия. Также полезно прочитать отзывы про DotBig его реальных клиентов.

Правила выбора брокера

Для верного подбора честного брокера, нужно хорошо изучить его следующие характеристики:

  • Какой период времени функционирует компания? Чем дольше брокер действует на финансовых биржах, тем больше будет отзывов о его работе. Давно работающие брокеры дорожат своей репутацией, и поэтому, с большей вероятностью, будут ответственно относиться к выполняемой работе.
  • Имеет ли брокер лицензию? Лишь надежные брокеры получают лицензию, финансовые сделки проводятся под контролем регулирующих финансовых служб, обеспечивающих безопасность вложений клиентов.
  • Какая страна является местом регистрации брокера, обладает ли представительством и офисом – это условие считается очень важным фактором, указывающим на степень надежности брокера.
  • Компания-брокер должна предлагать своим клиентам самые оптимальные решения для совершения выгодных сделок.
  • Скорость ответов сервиса поддержки компании на заявку клиента — важный показатель, показывающий степень профессионализма брокера. Известные брокеры всегда быстро реагируют на любые заявки клиента и выполняют работу оперативно.
  • Про репутацию брокера могут рассказать его настоящие или бывшие клиенты, которым известны детали сотрудничества с ним.

Занимаемое место в рейтингах брокеров — основной ориентир в выборе брокера. Результаты аудита брокеров, по широкому комплексу показателей, могут дать объективное представление о его значении и репутации, относительно конкурентов.

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