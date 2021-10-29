Поиск и выбор надежного брокера

Подбор профессионального брокера, который поможет вести успешную торговлю на финансовой бирже и получать доход, является важной и непростой задачей. Для выбора надежного специалиста в мире финансов, неопытный трейдер должен потратить немалое время, для того чтобы провести анализ всех компаний и ознакомиться с отзывами об их работе.

Что нужно учесть при поиске брокера

Хороший брокер — это компания, предоставляющая трейдеру доступ к ММВБ и другим финансовым биржам, а также – программное обеспечение и торговый счет для ведения торговых операций. Известный брокер Kiexo устанавливает оптимальные условия финансовых сделок.

Для того чтобы найти достойную брокерскую компанию, нужно провести соответствующий сравнительный анализ. Качественные показатели предлагаемых компанией-брокером условий свидетельствует о его имидже, месте в рейтинге брокеров и уровне доверия. Также полезно прочитать отзывы про DotBig его реальных клиентов.

Правила выбора брокера

Для верного подбора честного брокера, нужно хорошо изучить его следующие характеристики:

Какой период времени функционирует компания? Чем дольше брокер действует на финансовых биржах, тем больше будет отзывов о его работе. Давно работающие брокеры дорожат своей репутацией, и поэтому, с большей вероятностью, будут ответственно относиться к выполняемой работе.

Имеет ли брокер лицензию? Лишь надежные брокеры получают лицензию, финансовые сделки проводятся под контролем регулирующих финансовых служб, обеспечивающих безопасность вложений клиентов.

Какая страна является местом регистрации брокера, обладает ли представительством и офисом – это условие считается очень важным фактором, указывающим на степень надежности брокера.

Компания-брокер должна предлагать своим клиентам самые оптимальные решения для совершения выгодных сделок.

Скорость ответов сервиса поддержки компании на заявку клиента — важный показатель, показывающий степень профессионализма брокера. Известные брокеры всегда быстро реагируют на любые заявки клиента и выполняют работу оперативно.

Про репутацию брокера могут рассказать его настоящие или бывшие клиенты, которым известны детали сотрудничества с ним.

Занимаемое место в рейтингах брокеров — основной ориентир в выборе брокера. Результаты аудита брокеров, по широкому комплексу показателей, могут дать объективное представление о его значении и репутации, относительно конкурентов.