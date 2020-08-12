Подготовка к переезду: поэтапный план действий

Самый надежный и легкий вариант квартирного переезда — заказать переезд квартиры под ключ. Например, воспользоваться услугой квартирного переезда у компании Сантранс. А если вам по каким либо причинам хочеться пройти весь этот путь самостоятельно, то рекомендуем внимательно ознакомиться с информацией ниже.

Что делать в первую очередь?

Самая большая ошибка переезжающих, это собирать вещи в последний момент. Когда вещи разложены по местам, кажется, что их немного. Но масштаб проблемы становится очевидным, когда вы начинаете складывать коробки. Поэтому лучше начинать заранее.

Подготовку начинаем за месяц до переезда. Во-первых, следует расторгнуть все не нужные договоры с арендодателем, провайдером интернета и телевидения, чтобы вам на новой квартире ни пришлось платить за не нужные услуги.

Во-вторых, следует определиться с тем, какие вещи вам совершено не понадобятся на новой квартире. Избавьтесь от крупных вещей и мебели. Раздайте или продайте их. Если вы решите продать, то не стоит ставить слишком высокие цены. Тогда вещи «улетят» по сходной цене. Лучше так, чем если они вообще не продадутся.

В-третьих, заключите договор с компанией перевозчиком. И определитесь с точной датой переезда. Выбирая время для переезда, учитывайте пробки на дорогах. Очевидно, что в пятницу вечером лучше не переезжать.

За неделю до переезда начинаем сортировать более мелкие вещи. Для этого покупаем скотч, мешки и коробки. Обязательно заведите большую коробку, на которой напишите «для соседей» или «отдать в добрые руки». Наверняка вы найдёте сразу массу не нужных вещей, которые не захочется тащить в новый дом. Коробки, в которые вы будете собирать вещи подписывайте со всех сторон. Представляете, как их будут крутить и вертеть.

Далее собираем документы и ценные вещи. Все важные бумаги, драгоценности, семейные реликвии, алмазные колье. Положите их в отдельную коробку и напишите на ней «ценные вещи». Обязательно возьмите её в салон машины и поставьте рядом с собой.

Возьмите отдельно коробку и напишите на ней «предметы первой необходимости». И положите в неё всё, что вам пригодится на первые дня два. От зубных щёток и полотенец, до продуктов питания.

Советуем обязательно разобрать мебель — это очень может при транспортировке. Не поленитесь и ни полагайтесь на авось. Каждую деталь отдельно упакуйте в плёнку и замотайте скотчем. Мебель из ДСП не советуем вести с собой, всё равно она развалится. Лучше вынесите её на помойку и кому надо тот сам заберёт.

И вот вы в пустой квартире. Коробки упакованы.

Что дальше?

Если вы планируете использовать ковры и шторы в новой квартире, то это самое время для того, чтобы заняться химчисткой. А в новой квартире, тем временем, можно устроить генеральную уборку. Убирать в пустой квартире гораздо проще, чем в заполненной вещами.

За день до переезда. Что нужно сделать? Отправьте детей к бабушке или друзьям. Разморозьте холодильник. Снимите показания счётчиков, лучше всего сфотографируйте. Разберитесь с ключами от старой и новой квартиры. Создайте отдельные связки и подпишите их. Пройдитесь по квартире и соберите оставшиеся вещи.

И вот наступает день переезда. Вы уже в полной боевой готовности. И всё, что вам остаётся сделать, это зарядить мобильный телефон и быть со всеми на связи. Чтобы управлять процессом из «пункта управления полётами».

Дальше просто пройдитесь по квартире, чтобы убедиться в том, что никакие вещи не забыты. И в добрый путь.

Источник: https://suntrans.kiev.ua/