Поддержание дробилок в рабочем состоянии – важный технологический процесс

В строительстве, металлургии, горнодобывающей отрасли часто приходится измельчать твердые материалы. Для этого используются дробилки. Они бывают разных типов: конусные, щековые, валковые, ударные и т. д. Выбор в пользу той или иной модели делают, исходя из производственных задач. Независимо от конфигурации оборудования, запасные части дробилки всегда должны быть на складе. Если следовать данному правилу, вы своевременно сможете выполнить замену износившихся деталей, избежав длительного простоя.

Особенности эксплуатации

На дробильном оборудовании используется очень много комплектующих, которые подвержены износу. Перечислим некоторые из них:

регулировочные гайки;

болты;

уплотнители;

рамы;

подшипники;

фиксаторы;

футеровки;

муфты;

опоры и др.

Выход из строя даже одной детали может нарушить слаженное функционирование механизма, полностью или частично привести в негодность рабочие элементы. Чтобы избежать этого, на предприятии должен быть организован план ревизий оборудования, который включает проведение мероприятий по осмотру механизмов и замене износившихся запасных частей. Своевременность таких действий позволит в будущем избежать неприятностей и больших расходов на ремонт.

В чем могут быть сложности

В современной промышленности используются дробилки от таких известных производителей, как:

Hazemag;

Traylor;

Sandvik;

TRIO;

Terex;

«Уралмаш» и др.

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования требуется установка заводских запасных частей на замену вышедшим из строя. Кто занят эксплуатацией дробилок и другой подобной техники, тот знает, что оригинальные комплектующие сложно купить. Это связано с большим спросом. Не всегда производитель справляется с заказами, что для клиента заканчивается многомесячными ожиданиями, простоями и потерей прибыли.

Решение технических проблем

Выход из ситуации, описанной в предыдущем абзаце, проще, чем можно предположить: использование качественных аналоговых запасных частей. Это совершенно реально, поскольку в настоящее время на рынке функционирует группа компаний, объединившая специализированные заводы по всему миру. Ее задача – производство аналоговых комплектующих, предназначенных для установки на оборудование от популярных брендов.

При изготовлении учитываются технические характеристики дробилок, с идеальной точностью соблюдаются параметры геометрии каждой детали. Это делает продукцию идентичной оригиналам, а вот цены гораздо ниже.

На предприятиях группы компаний не только работают над изготовлением качественных запасных частей под собственным брендом. Там ведутся разработки с целью внедрения в производство новых материалов. Это металлические сплавы, куда входят железо, никель, марганец и другие соединения. Такие включения в составы каждую деталь делают прочнее, устойчивее к негативным проявлениям окружающей среды. И это даже с учетом условий, в которых работает дробилка. В итоге у предприятия необходимость покупать комплектующие возникает реже. Это ведет к дополнительной экономии.

Источник: сайт Element.Global