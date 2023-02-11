Под залог чего можно получить займ?

«Кредит Финанс» — известная компания в Екатеринбурге, которая предоставляет услуги по залоговому кредитованию для физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей. Займы под залог выдаются для любых целей.

Предлагаемые услуги

Компания работает в нескольких направлениях кредитования, дает займы под залог различного имущества. Здесь возможно получить займ под птс, с приемлемой процентной ставкой. Вместе с тем, организация занимается выкупом недвижимости, срочным выкупом автомашин и другого транспорта.

Для получения быстрого займа, на сайте компании нужно оставить заявку. В ближайшее время специалист позвонит, для уточнения некоторых вопросов, расскажет о деталях сделки. Сегодня можно получить займ под залог машины, с выгодными условиями. Для оформления кредита следует отправить заявку или посетить офис. Вернуть займ можно в офисе компании или оплатить, при помощи банковской карты, в личном кабинете на сайте. Здесь заемщик должен заполнить свои персональные данные, с номером телефона. При подаче заявки, потребуется предоставление следующих документов:

ПТС машины;

Паспорта гражданина РФ;

СТС о регистрации автомобиля.

Сегодня в «Кредит Финанс» можно получить деньги под спецтехнику, с выгодными процентами. Финансовая организация имеет хорошую репутацию среди клиентов, так как в своей работе строго соблюдает требования законодательства РФ.

Преимущества компании

Обратившись в «Кредит Финанс», клиенты пользуются многими преимуществами, такими как:

отличная репутации среди заемщиков;

большинство клиентов обращаются за займом снова;

предоставлено большое число кредитов;

работу компании контролирует Центральный Банк РФ.

предоставление ежемесячной процентной ставки — от 2%;

кредиты — до пяти миллионов рублей;

займы со сроком кредитования 2-36 месяцев;

отсутствуют скрытые комиссии;

не требуется страхование жизни и имущества;

заявки рассматривается в течение 30 минут.

Компания «Кредит Финанс» предоставляет клиентам лучшие условия в городе, работает лишь на законном основании, не использует «серые» и «черные» схемы. Ее работу контролирует ЦБ РФ, а все операции выполняются, согласно Федеральному закону ФЗ-353. Для получения срочного займа следует прислать заявку через сайт или позвонить по контактному телефону. «Кредит Финанс» поможет клиентам в трудное время.