Многие из нас просыпаются по утрам разбитыми и вялыми. Кажется, что веки налились свинцом, а тело отказывается слушаться. Перед глазами мутная пелена, мысли путаются, и даже простейшие действия даются с трудом.

Такое состояние — результат ночного голодания организма. За время сна уровень глюкозы снижается практически до нуля. Нервные клетки испытывают ее острый дефицит. Без «топлива» мозг не может нормально функционировать, отсюда и упадок сил.

Ученые отмечают, что завтрак при запорах должен содержать продукты, богатые клетчаткой, для восстановления регулярного стула.

Чтобы «завести мотор», пробудить разум и тело ото сна, необходим завтрак. Утренний прием пищи запускает все системы организма, возвращает энергию и жизненный тонус. Это подтверждается многочисленными исследованиями, а также личным опытом тех, кто не пропускает завтрак.

Завтрак запускает мотор организма

Сон является периодом относительного покоя для организма. Ночью метаболизм замедляется, расходуется меньше энергии. К утру запас глюкозы в крови снижается, мозг и мышцы испытывают ее нехватку.

Первый прием пищи после пробуждения буквально «запускает мотор» — активирует обмен веществ, поднимает уровень сахара, насыщает клетки энергией. Это позволяет человеку чувствовать себя бодрым и сосредоточенным на протяжении всего дня.

Кроме того, завтрак стимулирует выработку гормонов и ферментов, отвечающих за пищеварение. Активизируется моторика желудка и кишечника. Таким образом, утренняя трапеза оптимизирует работу всей пищеварительной системы.

Завтрак дает толчок к продуктивности

Начав день с сытного и питательного приема пищи, человек обеспечивает себя топливом на предстоящую активность. Глюкоза усваивается мозгом, повышая его работоспособность.

Люди, регулярно завтракающие по утрам, отмечают прилив бодрости и жизненных сил. Они менее подвержены сонливости и апатии в течение дня. Их энергии и внимания хватает на продуктивную умственную и физическую деятельность.

Между тем пропуск завтрака негативно сказывается на самочувствии и трудоспособности. Человек испытывает упадок сил, снижение концентрации, раздражительность. Это приводит к ошибкам в работе и невозможности реализовать свой потенциал.

Завтрак поддерживает здоровье

Помимо энергетического эффекта, утренний прием пищи имеет важное значение для поддержания здоровья. Продукты, употребляемые на завтрак, являются источником витаминов, минералов, пищевых волокон. Эти элементы играют ключевую роль в нормальном функционировании всех систем организма.

Регулярный прием завтрака способствует снижению уровня “плохого” холестерина в крови. Это уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также завтрак помогает контролировать массу тела и предотвращать ожирение за счет раннего насыщения.

Выводы

Завтрак по праву считается самым важным приемом пищи. Утренняя трапеза «заводит» организм, обеспечивает энергией, повышает работоспособность и полезна для здоровья. Чтобы чувствовать себя бодрым и высокопродуктивным, стоит сделать завтрак ежедневной доброй привычкой.

Источник:

https://gp9.mos.ru/news/pochemu-zavtrak-samyy-vazhnyy-priem-pishchi/

https://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/11214-zachem-nuzhno-zavtrakat-10-10-2022

https://style.rbc.ru/health/5d7b42de9a7947073ad07de7