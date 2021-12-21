В России новички в беттинге часто сталкиваются с проблемой выбора между оффшорными и легальными букмекерами. Нелегальные БК, работающие на основании лицензий, которые были получены в оффшорных зонах, обычно акцентируют внимание на широкой линии и глубокой росписи событий. Но ни один из нелегальных букмекеров не может записать себе в актив надежность. Часто сайты таких БК недоступны пользователям из-за блокировок Роскомнадзора.

Чтобы не сталкиваться с подобными букмекерами, опытные российские бетторы рекомендуют играть только на сайтах проверенных и легальных БК. Например, многие опытные игроки предпочитают делать онлайн ставки на спорт в Пин Ап. Несмотря на то, что эта букмекерская контора появилась только в 2020 году, она уже успела завоевать статус одной из самых надежных компаний на российском рынке беттинга.

Надежность Пинап подтверждается тем, что в отличие от конкурентов, эта букмекерская контора начала активную деятельность на российском рынке только после того, как получила лицензию ФНС РФ и подключилась к ЦУПИС. К тому же Pin Up является членом СРО российских букмекеров.

Как делать онлайн ставки на спорт в Пин Ап?

Чтобы начать игру на сайте этого букмекера, предварительно нужно пройти процедуру регистрации. Для создания аккаунта в БК ПИНАП беттор должен указать свой номер телефона. На этот номер придет СМС с кодом, который нужно ввести на сайте Пин Ап для продолжения регистрации. Далее следует указать эмейл и согласиться с правилами букмекера Pin Up.

После регистрации игрок получит возможность пополнить счет и делать онлайн ставки на спорт. Но для вывода выигрышей из БК Пин Ап дополнительно потребуется верификация аккаунта. Она необходима для того, чтобы игрок подтвердил свой возраст и личность. Это требование предъявляют все легальные российские БК.

Преимущества регистрации в БК Pin Up

Регистрация на сайте Pin Up Bet позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

Надежность. Игроки, которые делают ставки на спорт на официальном сайте Pin Up, могут быть уверены в том, что их интересы защищены. Подтверждением этому является подключение БК к ЦУПИС.

Доступ к бонусам. Бетторы могут делать онлайн ставки на спорт в Pin-Up не только на свои деньги, но и на бонусные средства. Этот букмекер предоставляет своим клиентам различные варианты бонусов. Причем на поощрения могут рассчитывать как новички, так и уже лояльные клиенты.

Быстрый вывод выигрышей. Клиенты этой БК могут выводить выигрыши по ставкам на спорт как на банковскую карту, так и на электронный кошелек. Вывод средств осуществляется в течение суток, но в большинстве случаев букмекер выполняет перевод в течение часа после оформления заявки.

БК Пин Ап – это одна из самых надежных российских букмекерских контор. Эта беттинговая компания гарантирует клиентам возможность делать ставки на топовые спортивные события, круглосуточную поддержку и практически моментальный вывод средств.