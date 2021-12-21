Почему все больше игроков предпочитают делать ставки онлайн, а не офлайн?

На данный момент каждый любитель азарта имеет возможность делать ставки в сети или в наземных пунктах. И у беттеров мнения по данному вопросу расходятся, так что стоит разобраться во всех особенностях каждого из вариантов.

Нужно сразу зайти на перед и сказать, что со временем онлайн беттинг вытеснил офлайн, но все же наземные пункты продолжают свою деятельность, и на то есть ряд причин.

Ставки в режиме онлайн

Каждый игрок в сети интернет имеет возможность делать ставки, не покидая пределов собственного дома. При этом есть возможность пользоваться смартфоном и не привязываться к конкретному месту. Есть время для тщательного анализа матча, линии росписи и интересующих разделов. Все что потребуется для ставки, так это выбрать спортивное событие и указать сумму ставки. Для того чтобы пополнить счет, не обаятельно куда-либо отправляться, все можно сделать онлайн с использованием различных платежных систем.

Также многие букмекеры, в том числе и мировые лидеры индустрии, предлагают бонусы для новичков и постоянных клиентов. Так, Bet365 бонус состоит из приветственного, бонуса на первый депозит (дополнительно 50% на счет от суммы первого пополнения) и других, часто обновляющихся предложений.

Процедура регистрации на сайте БК не отнимает много времени, и уже после этого можно получить поощрение от онлайн-букмекеров. На отдельных ресурсах бонусы получают даже после первых нескольких депозитов, что очень радует постоянных беттеров.

В целом, среди основных преимуществ онлайн беттинга стоит выделить:

Возможность делать ставки в любое удобное время;

Значительная экономия времени;

Некоторые букмекеры предлагают бесплатный просмотр большого количества прямых трансляций;

Возможность сравнить предложения букмекеров и определить для себя подходящий вариант;

Наличие бонусов, акций и турниров;

Нет никаких отвлекающих факторов;

Возможность организовать рабочий график, с учетом личных предпочтений и задач.

Помимо этого, ставки в режиме реального времени лучше всего делать именно онлайн, так как нужно быстро принимать решение и реагировать на происходящее. В спорте часто происходят камбэки и сенсации, поэтому нужно внимательно следить за событиями в матче.

Мобильное приложение передовых букмекеров очень удобное и быстрое, и иногда сделка принимается автоматически, даже с учетом изменения коэффициентов. Сейчас многие профессиональные игроки делают ставки именно онлайн. Это связано с тем, что нужно обработать массу информации за короткий промежуток времени, в наземном пункте этого сделать не получится.

Ставки офлайн

Ранее пункты приема ставок могли выполнять еще и инфраструктурную функцию, так как у многих просто не было ПК и доступа в интернет, а также электронных кошельков и других платежных систем. На данный момент филиалы букмекерских контор работаю как спортивные бары. Так что, можно сказать, ППС – это своего рода развлекательный комплекс с компьютерами и индивидуальными игровыми местами.

Что касается преимуществ, то они следующие

Возможность общаться в живую и смотреть матчи в компании;

Выигрыш можно получить сразу наличными, но в некоторых случаях на руках у букмекера нет достаточной суммы.

Минусы ставок в ППС:

Нет возможности сравнить коэффициенты и выбрать для себя лучший;

Затрачивается немало времени на посещение клуба;

Много отвлекающих факторов.

Конечно, каждый для себя выбирает подходящий вариант, но как профессионалы, так и новички все чаще предпочитают именно сферу онлайн ставок. Преимуществ у такого варианта намного больше. Онлайн-букмекеры продолжают следить за развитием современных технологий и внедряют на свои интернет площадки новые функции и возможности, которые делают ставки в онлайне максимально понятными и комфортными.