Почему вам стоит задуматься об аутсорсинге бухучета

Как занятый владелец бизнеса, вы исполняете множество функций. На старте вам придется заниматься работой дизайнера, продавца, секретаря и бухгалтера.

Как занятый владелец бизнеса, вы исполняете множество функций. На старте вам придется заниматься работой дизайнера, продавца, секретаря и бухгалтера. Но по мере роста будет все труднее совмещать все эти обязанности. Кроме того, вы должны получать удовольствие от управления своими продуктами или услугами и сотрудниками, а не закапываться в бумагах.

В конечном итоге вам придется передать это нанятым сотрудникам, бухгалтерской фирме или частному лицу, чтобы сосредоточить свои усилия на важных аспектах бизнеса.

Когда вы будете готовы сделать этот шаг, вам следует знать несколько вещей.

Аутсорсинговые бухгалтерские услуги

Аутсорсинг – полезный инструмент для любого владельца бизнеса, стремящегося снизить затраты при максимальной эффективности.

Бухгалтерский учет на аутсорсинге обычно применяется, когда бизнес выходит за рамки стартапа, и владельцам нужен надежный ресурс, чтобы держать свои бухгалтерские документы в надлежащем виде. Это издержки расширения бизнеса, потому что, как бы вы ни хотели быть везде, у вас есть ограничения по времени и возможностям. У вас также могут быть ограничения на то, сколько вы можете потратить на бухгалтера, а наем внутреннего бухгалтерского отдела может выходить за рамки вашего бюджета.

Здесь начинается аутсорсинг. Вы найдете местную бухгалтерскую фирму или удаленную команду бухгалтеров с отличной репутацией и отзывами и наймете их для организации ваших финансовых дел. Их знания можно востребовать в любое время, когда вам понадобится информация о расходах, налогах и многом другом.

В мире современных технологий одним из лучших ресурсов для аутсорсинга бухгалтерского учета является бухгалтерская фирма, работающая онлайн. Такая компания будет обновлять ваши финансовые записи в режиме реального времени, чтобы вы могли их проверять в любое время. Они также будут постоянно доступны в рамках этого типа услуг, что упрощает обращение к ним при необходимости.

Доверить учет профессионалам под вашим наблюдением – это отличный способ максимизировать ресурсы, сократить расходы и направить свои таланты в нужное русло.

Преимущества аутсорсинговых бухгалтерских услуг

Из сказанного выше вы уже можете определить некоторые преимущества бухгалтерского учета на аутсорсинге. Но чтобы дать вам более ощутимое представление о преимуществах, давайте подробнее рассмотрим, почему аутсорсинг бухгалтерского учета так выгоден.

Доступ к профессионалам

Когда вы работаете над развитием своего бизнеса, невероятно полезно иметь финансового специалиста, к которому вы можете обратиться в любое время. Независимо от того, проверяете ли вы свой бюджет или пытаетесь спрогнозировать финансовые потоки, ваш финансовый эксперт сможет предоставить ответы.

Преимущество здесь в том, что ваша бухгалтерская фирма, работающая на аутсорсинге, предана вам как клиенту. Они ответят на ваш звонок в любое время и будут работать, чтобы найти лучшее решение.

Они делают все

Аутсорсинг ваших бухгалтерских нужд обычно означает, что вы получаете комплексные услуги. Они будут знать, что делать, лучше, чем обычный бухгалтер.

Самое главное, они обеспечат актуальность данных учета, что неоценимо по многим причинам. Во-первых, это помогает вам видеть данные и ключевые показатели эффективности в реальном времени, что поможет вам в принятии оперативных и нужных решений. Во-вторых, это поможет вам организовать работу в периоды сдачи налоговой отчетности. Этот момент является стрессовым для многих предприятий, но ваш систематизированный учет позволит вам не волноваться по этому поводу.

Больше времени

Владелец бизнеса не должен тратить часы на сверку счетов или составление финансовых отчетов. Ваши таланты и время гораздо лучше используются, если сосредоточиться на сути вашего бизнеса, на том, что заставляет ваш бизнес работать. Трудно думать об инновационных идеях и двигаться в направлении положительного роста, когда вы увязли в бумажной волоките.

Это дешевле

Любой хороший бухгалтер может сказать вам, что найти квалифицированного финансиста или бухгалтера – дорогое удовольствие. В некоторых случаях собственный бухгалтерский отдел является более эффективным вариантом, если у вас большой бизнес с высокими требованиями. Однако большинство малых и средних предприятий будут тратить драгоценные средства на внутреннюю бухгалтерию, которую можно передать на сторону.

Бухгалтерские услуги по аутсорсингу стоят столько же, сколько фиксированная или почасовая оплата своих работников. Кроме того, вам не нужно платить пособия, отпускные, оплату за работу в выходные, налоги на фонд оплаты труда бухгалтеров и нести другие издержки, связанные с наймом сотрудников.

Оперативная информация у вас под рукой

Как и в случае с внутренним бухгалтерским отделом, у вас всегда под рукой будут все необходимые финансовые и аналитические данные. Вам не придется искать нужную информацию, потому что она будет доступна в любой момент, когда потребуется.

Лучше всего это достигается с помощью бухгалтерской фирмы, работающей онлайн и размещающей все данные в облачном сервисе. Вы сможете получить доступ к своей бухгалтерии и записям в облаке. База данных будет обновляться в режиме реального времени, поэтому вам не придется ждать новых отчетов.

Меньший риск

Ведение собственного учета сопряжено с множеством рисков, а именно: вы, либо ваши сотрудники можете совершить ошибку, которая нанесет ущерб компании. В некоторых случаях ошибка может быть истолкована налоговыми органами как преступление.

Вам нужны подготовленные бухгалтеры, которые понимают риски и способы их избежать для вашей компании. Отправляя свои документы надежной фирме, вы обеспечиваете большую прозрачность и точность во всех своих рабочих процессах. Вы будете спокойны, зная, что получаете наиболее точные и надежные финансовые отчеты.

Подробнее об аутсорсинге бухгалтерских функций читайте здесь.