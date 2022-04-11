Почему стоит выбрать мужской костюм на заказ

Эксклюзивные изделия во все времена привлекают к себе внимание окружающих. Обладатель идеально сшитого костюма, кажется истинным Джеймс Бондом. Дорогая ткань, каждая деталь ложится по фигуре как влитая, а фурнитура отлично подчеркивает статусность вещей. Мастерская Zoletto изготовит комплекты по индивидуальным параметрам. Мастера принимают во внимание не только привлекательные стороны и недостатки фигуры, но и модные тенденции, личные пожелания. Выберите мужской костюм на заказ хотя бы раз и это станет хорошей традицией, поможет изменить привычный гардероб.
В чем секрет индивидуального пошива
Полагаете, что мужской костюм на заказ выбирают мужчины с нестандартной фигурой, яркие модники или пижоны? Это не так. Например, что делать, если человек не можете отыскать подходящую модель в магазине? Альтернативное решение – попробовать сделать индивидуальный заказ. Такой вариант имеет несколько преимуществ:
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Пошив значительно экономит время, которое обычно приходится проводить в поиске идеального комплекта.
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Принятые «стандартные» лекала в большинстве случаев (вернее никогда) не учитывают особенностей фигуры.
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Выбор фасона, ткани и качественной фурнитуры – истинное удовольствие. Во время неторопливой беседы-обсуждения и снятия мерок портной окружает клиенты вниманием, подчеркивая индивидуальный подход.
Выбирайте хорошее ателье, похожее на мужской клуб. В таком месте посетители отвлекаются от срочных и сверх важных дел. Здесь можно выпить чашечку вкусного кофе, а бонусом получить первоклассный костюм, как с обложки модного журнала.
Что предлагает ателье Zoletto
Мастерская занимается изготовлением современной одежды, что называется, «с иголочки». Лекала составляются индивидуально, а все детали портные выполняют вручную. Пошив одежды любой сложности занимает от 6 до 8 недель. В этот период входят несколько примерок. В готовом виде заказчик получает мужской костюм, которому нет равных и его смело можно назвать уникальным.
В предложение ателье входит:
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выполнение классических (деловых, нарядных) костюмов, однобортных или двубортных;
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смокингов;
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стильных пиджаков (жилетов);
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нарядом на свадьбу.
Для пошива вещей заказ фирма используют ткани люкс сегмента. Мастера применяют технологии, которые гарантируют заказчику идеальную посадку. Закажите индивидуальный пошив мужского костюма сегодня и получайте возможность оценить его качество в готовом виде уже через 1-2 месяца.
Важно! Даже если клиент склонен к набору веса, стремительному похудению, Мастерская «Золето» выполнит «регулировку» швов (если со дня приобретения прошло не более года, то услуга предоставляется абсолютно бесплатно).
Мастерская Zoletto – это амбассадор мировых производителей фабричного костюмного текстиля. Заботясь о комфорте и самочувствии клиентов, в приоритете ателье – закупка натуральных тканей от лидирующих текстильных производств. Среди фаворитов такие бренды, как: Dormeuil, Holland And Sherry, Ariston, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Drago. Материалы этих производителей давно пользуются спросом у ведущих представителей модной классической одежды для мужчин, например, BRIONI, Canali или Kiton.
В чем особенности «штучного» пошива
Производство состоит из двух важных этапов. Подготовительного и непосредственно производства костюма. Мастерская Zoletto работает над изделием только после снятия индивидуальных мерок с заказчика. Костюм отшивается по технологии made-to-measure/ bespoke.
Что представляет собой современный подход к индпошиву мужского гардероба:
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С помощью made-to-measure технологии мастер делает замеры и подгоняет лекала конкретно под заказчика. Это позволяет учесть особенности комплекции. Количество таких правок составляет около 360 шт.
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Bespoke технология предполагает самостоятельную разработку лекал. Нужно понимать, что подавляющая часть работы выполняется лично портным.
Обычно подготовка к пошиву составляет около 1,5 часа. Это важный период во время которого происходит снятия мерок, выбор модели и необходимых материалов, а возможно и консультация стилиста.
После окончания работы клиент получает красивое и стильное изделие с гарантией идеальной посадки. При подборе обращается внимание на цветотип внешности, телосложение и особенности фигуры человека. Все заготовки в виде тканей, материалов подкладки, надежной и качественной фурнитуры подбираются по пожеланию владельца. Учитываются целевое назначение, частота ношения и образ жизни. Благодаря тому, что все швы костюмов имеют заложенный «запас», при необходимости можно быстро сделать коррекцию и подогнать одежду по фигуре качественно и оперативно. Даже если человек похудел или поправился, костюм снова будет сидеть идеально.