Почему стоит выбрать мужской костюм на заказ

Эксклюзивные изделия во все времена привлекают к себе внимание окружающих. Обладатель идеально сшитого костюма, кажется истинным Джеймс Бондом. Дорогая ткань, каждая деталь ложится по фигуре как влитая, а фурнитура отлично подчеркивает статусность вещей. Мастерская Zoletto изготовит комплекты по индивидуальным параметрам. Мастера принимают во внимание не только привлекательные стороны и недостатки фигуры, но и модные тенденции, личные пожелания. Выберите мужской костюм на заказ хотя бы раз и это станет хорошей традицией, поможет изменить привычный гардероб.

В чем секрет индивидуального пошива

Полагаете, что мужской костюм на заказ выбирают мужчины с нестандартной фигурой, яркие модники или пижоны? Это не так. Например, что делать, если человек не можете отыскать подходящую модель в магазине? Альтернативное решение – попробовать сделать индивидуальный заказ. Такой вариант имеет несколько преимуществ:

Пошив значительно экономит время, которое обычно приходится проводить в поиске идеального комплекта. Принятые «стандартные» лекала в большинстве случаев (вернее никогда) не учитывают особенностей фигуры. Выбор фасона, ткани и качественной фурнитуры – истинное удовольствие. Во время неторопливой беседы-обсуждения и снятия мерок портной окружает клиенты вниманием, подчеркивая индивидуальный подход.

Выбирайте хорошее ателье, похожее на мужской клуб. В таком месте посетители отвлекаются от срочных и сверх важных дел. Здесь можно выпить чашечку вкусного кофе, а бонусом получить первоклассный костюм, как с обложки модного журнала.

Что предлагает ателье Zoletto

Мастерская занимается изготовлением современной одежды, что называется, «с иголочки». Лекала составляются индивидуально, а все детали портные выполняют вручную. Пошив одежды любой сложности занимает от 6 до 8 недель. В этот период входят несколько примерок. В готовом виде заказчик получает мужской костюм, которому нет равных и его смело можно назвать уникальным.

В предложение ателье входит:

выполнение классических (деловых, нарядных) костюмов, однобортных или двубортных;

смокингов;

стильных пиджаков (жилетов);

нарядом на свадьбу.

Для пошива вещей заказ фирма используют ткани люкс сегмента. Мастера применяют технологии, которые гарантируют заказчику идеальную посадку. Закажите индивидуальный пошив мужского костюма сегодня и получайте возможность оценить его качество в готовом виде уже через 1-2 месяца.

Важно! Даже если клиент склонен к набору веса, стремительному похудению, Мастерская «Золето» выполнит «регулировку» швов (если со дня приобретения прошло не более года, то услуга предоставляется абсолютно бесплатно).

Мастерская Zoletto – это амбассадор мировых производителей фабричного костюмного текстиля. Заботясь о комфорте и самочувствии клиентов, в приоритете ателье – закупка натуральных тканей от лидирующих текстильных производств. Среди фаворитов такие бренды, как: Dormeuil, Holland And Sherry, Ariston, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Drago. Материалы этих производителей давно пользуются спросом у ведущих представителей модной классической одежды для мужчин, например, BRIONI, Canali или Kiton.

В чем особенности «штучного» пошива

Производство состоит из двух важных этапов. Подготовительного и непосредственно производства костюма. Мастерская Zoletto работает над изделием только после снятия индивидуальных мерок с заказчика. Костюм отшивается по технологии made-to-measure/ bespoke.

Что представляет собой современный подход к индпошиву мужского гардероба:

С помощью made-to-measure технологии мастер делает замеры и подгоняет лекала конкретно под заказчика. Это позволяет учесть особенности комплекции. Количество таких правок составляет около 360 шт. Bespoke технология предполагает самостоятельную разработку лекал. Нужно понимать, что подавляющая часть работы выполняется лично портным.

Обычно подготовка к пошиву составляет около 1,5 часа. Это важный период во время которого происходит снятия мерок, выбор модели и необходимых материалов, а возможно и консультация стилиста.

После окончания работы клиент получает красивое и стильное изделие с гарантией идеальной посадки. При подборе обращается внимание на цветотип внешности, телосложение и особенности фигуры человека. Все заготовки в виде тканей, материалов подкладки, надежной и качественной фурнитуры подбираются по пожеланию владельца. Учитываются целевое назначение, частота ношения и образ жизни. Благодаря тому, что все швы костюмов имеют заложенный «запас», при необходимости можно быстро сделать коррекцию и подогнать одежду по фигуре качественно и оперативно. Даже если человек похудел или поправился, костюм снова будет сидеть идеально.