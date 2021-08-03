Почему стоит выбрать HP 3par для хранения данных?

Ежедневно как частным лицам, так и компаниям, предприятиям приходится работать с большим потоком данных. Для обеспечения их сохранности, оперативной обработки создается ИТ-инфраструктура.

Ежедневно как частным лицам, так и компаниям, предприятиям приходится работать с большим потоком данных. Для обеспечения их сохранности, оперативной обработки создается ИТ-инфраструктура. Она состоит из большого перечня оборудования, которое подбирается с учетом поставленных задач. Важным звеном такой инфраструктуры считается система для хранения данных.

Производители предлагают много решений и вариантов, среди которых стоит выделить HP 3PAR StorServ. Это уникальное и более эффективное решение среди множества других, представленных на российском рынке. Хранилище HP 3par это линейка флеш-массивов корпоративного уровня. Среди очевидных плюсов стоит отметить высокий уровень производительности, который сочетается с большим перечнем функций. Это расширяет возможности работы в современной информационной среде. Представленное оборудование полноценно можно использовать как в среде малого бизнеса, так и внедрять на крупных предприятиях.

Особенности эксплуатации: ключевые плюсы

Представленное хранилище отличается среди множества других аналогов специальной архитектурой. Она специально создана для работы с флеш-накопителем. Такое конструктивное решение позволяет сократить время для доступа к нужным данным. Параллельно с этим увеличивается скорость обработки массивных потоков информации. Разработчики ликвидировали все возможные ограничения производительности, благодаря чему увеличилось число операций ввода-вывода. По этой причине представленное сетевое хранилище считается оптимальным вариантом, если в будущем предстоит работа с критически важными приложениями. Они нашли широкое применение в современной бизнес-среде.

Пользователи также смогут отметить удобство и простоту в использовании благодаря интуитивно понятному интерфейсу. В базовой комплектации идет 4 разъема типа Fibre Channel. Если потребуется, то можно увеличить общее число разъемов. Для этого подключаются дополнительные модули. Отличительная черта HP – представленная система хранения данных подходит для масштабирования. У пользователей появляется возможность оптимизировать все аспекты вводы и вывода данных. Среди ключевых преимуществ также стоит отметить:

возможность проведения оптимизации на любом из уровней стека ввода-вывода;

расширение алгоритмов кэширования;

уменьшение износа флеш-накопителей.

Благодаря этим особенностям повышается производительность, продлевается срок службы отдельных компонентов системы, что исключает расходы на техническое обслуживание. При всех перечисленных выше достоинств описанная система хранения данных радует пользователей простой и удобством в использовании. На освоение работы придется потратить минимум времени. Также порадует надежность и устойчивость к износу. Если возникнет аварийная ситуация, что устройство поддается ремонту. Это обеспечивает непрерывность ведения бизнеса, так как каждый день приходится обрабатывать большой поток информации. Выход оборудования, входящего в состав ИТ-инфраструктуры, даже на небольшой период чревато серьезными убытками.

Система хранения данных отличается также гибкостью, так как она способна подстраиваться под запросы существующего бизнеса. При необходимости можно проводить интеграцию со сторонними приложениями, чтобы обеспечить на должном уровне производительность. Возможность проведения масштабирования делает представленную серию СХД одним из лучших решений для всех сегментов бизнеса.