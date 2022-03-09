Почему стоит купить ноутбук Mate Pad

В настоящее время техника «Хуавей» завоевала признание довольно большого количества людей. В этом нет ничего удивительного, поскольку она обладает хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками. При этом на нее установлены вполне доступные цены.

Сейчас Huawei MatePad Pro пользуется довольно большим спросом. Данная техника появилась на рынке сравнительно недавно, но она быстро завоевала признание довольно большого количества людей. Давайте более подробно рассмотрим особенности mate pad. Так вам будет проще принять решение относительно его покупки.

Особенности техники

На современном рынке данный планшет появился сравнительно недавно, но он быстро завоевал признание многих людей, которые ценят современные технологии. Huawei MatePad Pro может даже стать заменой ноутбука. Его дизайн достаточно минималистичный, но при этом отличается эстетической привлекательностью. Он предлагается в нескольких цветовых решениях. Вы можете приобрести серый, белый, зеленый или оранжевый вариант. В Huawei MatePad Pro задняя сторона предполагает покрытие из искусственной кожи. Еще оно может быть матовое стеклянное. Выбор зависит от ваших предпочтений.

Многие люди выбирают оранжевые планшеты. Они отличаются оригинальностью и стильностью. В Huawei MatePad Pro отсутствует сканер отпечатка пальцев. Данное устройство предполагает разблокировку с распознаванием лица. Для этих целей задействуется фронтальная камера.

Если говорить о корпусе Huawei MatePad Pro, то здесь предполагается кнопка питания, которая находится на левой грани. Также есть двойная клавиша, которая обеспечивает регулировку громкости. В данном устройстве динамики находятся по бокам.

В нижней части корпуса находится разъем для карты памяти и СИМ-карты. Устройство имеет достаточно компактные размеры и небольшой вес. Он составляет всего лишь 460 граммов. Если пользоваться планшетом, держа его в руке, вы не очень будете уставать.

В Huawei MatePad Pro используется операционная система Android 10 с оболочкой EMUI 10. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, так как отличается хорошими характеристиками. В комплекте с планшетом идет адаптер питания, кабель. Также предполагается переходник USB Type-C. Если у вас возникнет желание, то дополнительно вы можете приобрести стилус M-pencil. Еще можно купить клавиатуру-чехол Huawei Smart Magnetic, которая отличается простотой использования и хорошими характеристиками.

В данном планшете предусмотрен экран с 10,8 дюймов. Он имеет хорошее разрешение в размере 2560 на 1600 пикселей. Для планшетов это достаточно хороший показатель. Если вы заинтересованы в покупке качественной техники по доступной цене, вы можете обратиться в интернет-магазин. Здесь на продукцию установлены доступные цены. Вы сможете приобрести устройство, которое будет устраивать по всем параметрам. Если возникнут вопросы, вы можете обратиться к менеджерам за подробной консультацией.