Почему стоит дарить цветы в коробке?

Цветы в шляпной коробке являются восхитительным романтичным подарком к любому торжеству. С помощью такого презента выражается восхищение, любовь, забота, нежные чувства, а также максимально проявляется внимание близкого человека.

Преимущества цветов в коробке

Такого великолепного подарка, как цветы в красивой шляпной коробке, достойна самая утонченная женщина. В отличие от обычного букета этот подарок имеет следующие преимущества:

Возможность любоваться несколько недель. Цветы в коробке в Новосибирске — модная тенденция, подчеркивающая стиль и вкус дарителя. Цветы не требуют выполнения особого ухода кроме опрыскивания один раз в несколько дней. Букет не теряет свою форму и не распадается. Подарок является компактным, может иметь длинную удобную ручку и при необходимости закрываться крышкой. Отсутствует необходимость в поиске подходящей вазы для размещения цветов.

Но необходимо помнить о том, что цветы в коробке боятся сквозняков и попадания прямых солнечных лучей, поэтому не рекомендуется их размещение на подоконнике, что также относится к простым букетам. По форме коробки для размещения букетов могут быть круглыми, овальными, прямоугольными или квадратными, выполненными в виде трапеции, ромба или красивого сердечка.

Кому преподносятся цветы в коробке?

Великолепный букет в шляпной коробке преподносится друзьям, родным и близким людям:

любимой женщине с дополнением букета сладким сюрпризом, мягкой игрушкой или драгоценностями;

для коллеги, причем чудо флористики сделает обстановку деловых переговоров менее раскованной;

маме или любимой бабушке с оформлением красивого букета в популярном ретро стиле, причем флора может быть однотонной и иметь спокойные расцветки.

Цветы для оформления букетов являются самыми разными. Шикарно выглядят составленные композиции с красными розами, белыми лилиями и орхидеями. Но сегодня флористами также создаются удивительные по красоте букеты из ярких герберов, нежных ландышей и ирисов, больших ромашек и остальных полевых цветов.

Выбор при этом зависит от возраста и гендерной принадлежности непосредственного получателя букета, а также от финансовых возможностей дарителя. На сегодняшний день великолепные букеты цветов в коробках считаются самым изысканным, невероятно стильным и модным подарком.