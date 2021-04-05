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Почему самая выгодная ставка на спорт — 1xStavka

05.04.2021 15:26

Современные технологии позволяют зарабатывать на своих знаниях о спорте. Сейчас для каждого болельщика доступна выгодная ставка на спорт — 1xStavka.ru предлагает делать прогнозы на более чем 30 дисциплин. Кроме того, есть специальные категории пари, которые тоже будут интересны многим. Зарегистрировав свой аккаунт на сайте компании вы получите:

  • большой выбор событий, высокие коэффициенты и уровень маржи, ниже среднерыночного;
  • постоянные акции с выгодными бонусами, которые легко отыграть;
  • круглосуточную помощь техподдержки по любым вопросам;
  • удобные приложения для мобильных ставок;
  • личный кабинет для контроля своей статистики;
  • несколько десятков вариантов для пополнения счета и вывода накопленных средств.

А самое главное — выбрав для регистрации компанию 1хСтавка, вы начнете сотрудничать с проверенным букмекером, который работает на законных основаниях. Поэтому все ставки на спорт от БК 1xStavka надежны, а выплаты совершаются своевременно и в полном объеме. За соблюдением честного беттинга постоянно следит служба безопасности конторы.

Почему самая выгодная ставка на спорт - 1xStavka

 

Как делать проверенные лайв ставки с мобильного

Важный вопрос для пользователей — возможность следить за спортом из любой точки мира. Вы сможете делать это через официальное мобильное приложение БК, через которое лайв ставки можно делать, находясь в дороге или на отдыхе. Приложение полностью автономно и требует для корректной работы минимальную скорость соединения, что важно для беттеров с медленным или лимитным интернетом. Загрузить программу можно для девайсов на базе Android и iOS. Для этого открываем сайт конторы, переходим в раздел мобильных приложений и выбираем удобный способ загрузки:

  1. по прямому линку;
  2. через QR-код;
  3. по ссылке с СМС сообщения.

В программе вы сможете делать ставки в лайве и линии, выводить средства и пополнять счет, а также участвовать в акциях. То есть все возможности для комфортного беттинга всегда будут в вашем телефоне. 

Лайв футбол — 1xStavka: особенности раздела

Поскольку футбол спорт №1 в России, этому разделу для прогнозов компания уделила должное внимание. Можно не только ставить, но и смотреть лайв футбол — 1xStavka запустила опцию бесплатных видеотрансляций матчей, которые можно смотреть параллельно с пари. Для ставок можно выбрать не только точный счет, но и тотал, фору, статистику игры и многое другое. Ставки в лайве на футбол от 1xStavka — ваш выбор для результативного и яркого беттинга. 

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