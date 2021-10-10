Почему происходит овербукинг и как от него защититься?

Покупая туристическую путевку человек планирует комфортный отдых и временное избавление от повседневных забот и проблем. Однако иногда реальность оказывается не соответствующей радужным ожиданиям. Нередка такая проблема, как овербукинг в отелях, где для туристов забронированы номера.

По приезду на место оказывается, что несмотря на бронь, в отеле свободных мест нет. Что же делать приехавшим людям? Отельер обязан предоставить номер более высокого класса, нежели был оплачен по путевке, например, в соседнем отеле.

Если клиент не удовлетворен решением проблемы, после возвращения домой он может потребовать возмещения с турфирмы, а если последняя отказывается – обратиться в суд. Как правило, суды встают на сторону туристов и тогда турфирме примется выплатить компенсацию в полтора раза больше.

К сожалению, не все так просто. Чтобы успешно защищать свои права, необходимо отлично разбираться в действующем законодательстве. Из-за отсутствия юридической грамотности большинство туристов, пострадавших от овербукинга, не прилагают усилий, чтобы наказать недобросовестные турфирмы.

Самая надежная защита от овербукинга в отеле – это грамотная юридическая помощь в хорошей фирме.

Причины возникновения овербукинга

В горячий сезон сотрудники турфирм перегружены, так что ошибки с бронированием номеров в отелях могут быть следствием человеческого фактора. Но нередки и обдуманные недобросовестные действия со стороны как турфирм, акт и отельеров.

Турфирмы берут деньги за несуществующие свободные номера в отелях, чтобы заработать на заполнении чартерных рейсов.

Отельеры всегда стремятся полностью заполнить все свободные номера. Иногда для этого необходимо выдержать «лаг». То есть, номер продается на последний день пребывания жильца и получается, что новый клиент уже приехал, а прежний имеет право проживания еще на сутки.

Чаще всего овербукинг приходится на пик сезона по выбранному направлению.

Чтобы успешно защищать свои права, путешественникам следует тщательно сберегать все чеки и все документы, так или иначе могущие подтвердить факт некачественного оказания услуги.

Можно ли избежать овербукинга

К сожалению, на 100% гарантировать нормальное заселение в заранее забронированном номере невозможно. Снизить вероятность проблем можно, если бронировать отель самостоятельно, помимо турфирмы, при посредстве надежных сервисов бронирования отелей типа Booking, Hotels.com, Agoda или аналогичных.

Опытные путешественники рассказали, в какое время вероятность овербукинга возрастает. В Турции это чаше всего происходит в августе. В Таиланде под Новый Год. На Черноморских курортах – в конце лета.