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27 марта : четверг

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Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

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Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

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Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Почему покупать запчасти через Razborki.top выгодно

27.02.2020 10:08

В Интернете множество магазинов, которые предлагают заказать проверенные СЗЧ. Покупателям обещают комфортные условия сотрудничества: квалифицированную информационную поддержку, быструю доставку, выгодные цены. В реальности владельцы автомобилей, заказывающие запчасти в Интернете, сталкиваются с такими неудобствами:

  • консультанты не знают технических нюансов, так как не ремонтировали автомобили, другие виды техники, а имеют только теоретическую подготовку;
  • доставка осуществляется через курьерские службы, из-за чего комплектующие приходится долго ждать;
  • приходит не та позиция, которая заказана. Возврат – это потеря времени;
  • часто под оригинальные запчасти маскируются сертифицированные аналоги.

Результат – транспорт, автомобили простаивают на ремонте дольше. В процессе эксплуатации быстро проявляются технические проблемы.

Важно!

Оригинальные СЗЧ отличаются от сертифицированных аналогов только степенью контроля. Они производятся на одной линии по одним технологическим картам, но представители автомобильных брендов тщательно их отбирают. Другими словами, оригинальные СЗЧ на 100% соответствуют техническим стандартам, а аналоги, – нет. Каталог Razborki.top упрощает схему поиска и приобретения запчастей для легковых автомобилей, спецтехники, сельскохозяйственных машин. Здесь собрана актуальная информация об авторазборках Белогородской области.

Как искать нужные комплектующие на Razborki.top

Заходите в каталог, указывайте технические характеристики автомобиля, коммерческого транспорта, выбирайте из предоставленного списка подходящий вариант. Следующий шаг – связь с владельцем авторазборки, обсуждение условий покупки. Оценить состояние запчасти можно в режиме онлайн через видео чат или с помощью фотографий. Еще один вариант – сделать прикидку на месте.

Так, на покупке запчастей экономится время, сокращаются расходы, так как запчасти б/у стоят дешевле. Но уровень их технической надежности находится на высоком уровне. Каждая комплектующая проходит через дефектовку. Это визуальный осмотр, тестирование работоспособности. Заходите в каталог Razborki.top, находите в несколько кликов нужные запчасти в Белогородской области. Информация находится в свободном доступе, включая контакты продавцов. Пользуйтесь удобным ресурсом, экономьте время и деньги, обеспечивайте безопасную эксплуатацию транспортных средств.

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