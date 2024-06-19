Почему многие заводчики считают корм Royal Canin хорошим для кошек?

Вы заботитесь о своем питомце и хотите, чтобы он получал самое лучшее? Тогда вы наверняка задумывались о том, чем его кормить. Одним из самых популярных и рекомендуемых является корм роял канин для кошек. Но что делает этот корм таким особенным?

История бренда Royal Canin

Как все начиналось

История Royal Canin началась в 1968 году, когда французский ветеринар Жан Катари решил создать корм, который бы соответствовал всем потребностям домашних животных. Его целью было сделать питание для питомцев научно обоснованным и сбалансированным. С тех пор компания выросла в международного гиганта, поставляющего корма по всему миру.

Научный подход к питанию

С самого начала корм для кошек royal canin сделал ставку на научные исследования и инновации. В компании работает целая команда ветеринаров, диетологов и специалистов по питанию, которые разрабатывают рецептуры кормов, учитывая все нюансы здоровья и физиологии кошек.

Преимущества корма Royal Canin для кошек

Сбалансированный состав

Корм Royal Canin известен своим сбалансированным составом. Каждый продукт содержит оптимальное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, необходимых для здоровья кошек. Независимо от того, нужен ли вашему питомцу специальный диетический корм или обычный повседневный, Royal Canin предлагает разнообразные формулы, соответствующие разным потребностям.

Специализированные линейки

Royal Canin предлагает множество специализированных линеек кормов, разработанных для различных возрастных групп, пород и особых потребностей кошек. Например, есть корма для котят, взрослых и пожилых кошек, для кастрированных и стерилизованных животных, а также для питомцев с различными заболеваниями, такими как проблемы с почками или пищеварением.

Высокое качество ингредиентов

Качество ингредиентов в кормах Royal Canin всегда на высоте. Компания тщательно отбирает сырье и проводит строгий контроль на всех этапах производства. Это гарантирует, что ваш питомец получает только самое лучшее и безопасное питание.

Таблица сравнения различных линеек корма Royal Canin

Линейка Основные особенности Подходит для Royal Canin Kitten Высокое содержание белка, добавлены витамины и минералы для роста Котята до 12 месяцев Royal Canin Adult Сбалансированный состав для поддержания здоровья взрослой кошки Взрослые кошки от 1 до 7 лет Royal Canin Senior Пониженное содержание калорий, добавлены антиоксиданты Пожилые кошки старше 7 лет Royal Canin Urinary Поддержка здоровья мочевыводящей системы Кошки с проблемами мочевыводящей системы Royal Canin Gastrointestinal Легко усвояемые ингредиенты для здоровья пищеварения Кошки с проблемами пищеварения

Как выбрать корм Royal Canin для вашей кошки?

Учитывайте возраст и активность

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе корма — это возраст и активность вашей кошки. Котята, взрослые кошки и пожилые питомцы имеют разные потребности в питательных веществах. Например, котятам требуется больше белка и энергии для роста, тогда как пожилые кошки нуждаются в меньшем количестве калорий и большем количестве антиоксидантов для поддержания здоровья.

Особые потребности

Если у вашей кошки есть какие-либо особые потребности, такие как склонность к аллергиям, чувствительное пищеварение или проблемы с мочевыводящей системой, выбирайте специализированные линейки Royal Canin. Они разработаны с учетом этих потребностей и помогут вашему питомцу чувствовать себя лучше. Найти подходящий именно вашему коту корм можно на сайте Зоозавр.

Консультация с ветеринаром

Не забывайте консультироваться с ветеринаром перед выбором нового корма. Ветеринар сможет дать рекомендации, исходя из состояния здоровья и индивидуальных особенностей вашей кошки.

Корм Royal Canin для кошек — это отличный выбор для заботливых владельцев, стремящихся обеспечить своим питомцам самое лучшее питание. Благодаря сбалансированному составу, высокому качеству ингредиентов и разнообразию специализированных линеек, вы можете быть уверены, что ваша кошка получит все необходимые питательные вещества для здоровья и долголетия. Не забывайте учитывать возраст, активность и особые потребности вашего питомца при выборе корма, а также консультироваться с ветеринаром для получения наилучших рекомендаций. Позаботьтесь о своем любимце с Royal Canin, и он ответит вам здоровьем и благодарностью!