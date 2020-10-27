Почему IT-специалисту стоит подумать о покупке ортопедического матраса: несколько аргументов «за»

В наше время все больше людей стремятся работать в сфере IT, ведь больше на постсоветском пространстве толком зарабатывать негде, не считая собственного успешного бизнеса или удачного приземления на государственную должность. Молодежь поголовно мечтает стать программистами и получать по 1,5 – 3 тысячи долларов, но те люди, которые уже достигли этого, знают и обратную сторону своего успеха. У специалистов из сектора IT есть как масса положительных сторон в жизни, так и определенный негатив. Одна из главных проблем для всех этих людей – сидячий образ жизни.

Умные люди давно знают, что сидячий образ жизни губителен для каждого представителя IT-сферы. Как известно, движение – жизнь, а тот, кто не желает этому верить и сутками ломает спину перед компьютером, в итоге платит большими проблемами и потерей здоровья буквально с 30-40 лет. IT-специалисту часто некогда думать о здоровье, так как работать приходится по-взрослому – порой и по 12 часов. На спорт времени может не оставаться. Но если не принять меры, то очень скоро от такого, казалось бы, легкого режима жизни можно получить проблемы. Если нет времени на спорт, то стоит обратить внимание хотя бы на качество своего сна. И купить матрас с ортопедическими свойствами!

Зачем программисту ортопедический матрас

Многие молодые работники IT-сферы могут искренне удивиться – ну зачем им ортопедический матрас? Не спешите с выводами – вот лишь некоторые причины купить эту вещь заранее:

Матрас такого типа помогает в профилактике массы проблем с позвоночником и костями, суставами. Когда мы неправильно спим, то даже после 7-8 часов сна можем проснуться с чувством разбитости и усталости. Матрас же помогает добиться того, что сон становится реально качественным;

Такой матрас является профилактическим для возникновения остеохондроза, сколиоза и других неприятностей с позвоночником, которые для человека с сидячим образом жизни – часто лишь вопрос времени;

На таком матрасе во время сна тело не может принять неестественной формы, поэтому шансов на развитие любых неприятностей сводятся к минимуму.

Спать на более жестком матрасе полезно не только по указанным причинам, но и потому, что это способствует человеку держаться в лучшем тонусе. Покупка матраса не будет непосильной тратой для людей, получающих даже не слишком высокую зарплату, но она поможет ему оградиться от многих потенциальных неприятностей.

Проконсультироваться и заказать ортопедический матрас можно в интернет-магазине Рецепт Сна. Там как раз проходит акция: Бесплатная доставка матрасов по Москве, Санкт-Петербургу и еще в более чем 50 регионов России (список регионов можно уточнить на Recept-sna.ru или по телефонам +7(495)789-57-53; +7(903)589-57-53).