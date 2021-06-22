Почему Apple MacBook Air M1 – лучший ноутбук в своем классе

Ноутбуки Apple MacBook Air – это ультракомпактные, тонкие и легкие устройства, которые отличаются от конкурентов новаторским дизайном, мощной начинкой, надежным корпусом и повышенной автономностью. С 2020 года компания Apple начала переходить на процессоры собственной разработки.

Мощные чипы М1 выводят ультрабуки линейки Air на совершенно новый уровень. Теперь владельцы девайсов могут использовать их не только для общения и развлечений, но и работать в приложениях для видеомонтажа и 3Д моделирования. В статье мы расскажем об отличительных достоинствах Apple MacBook Air M1 и объясним, почему он оправдывает свой ценник.

Дизайн

Основу корпуса ультрабука составляет цельная алюминиевая панель, которая прикрывается снизу крышкой. Качество сборки находится на максимальном уровне – все детали плотно прилегают друг к другу, корпус не продавливается даже в зоне клавиатуры.

MacBook Air стал первым ультратонким и легким ноутбуком с дисплеем 13,3 дюйма и полноформатной клавиатурой. Модель 2020 года полностью повторяет удачный дизайн предыдущей версии. Устройство весит всего 1290 г и имеет габаритные размеры 30,4×21,2×1,61 см. Покупатель может выбрать корпус в одном из 3-х цветов: серый, серебристый космический и золотистый. Корпус имеет матовую поверхность, которая не склонна к загрязнению и не оставляет отпечатков пальцев.

Дисплей

Глянцевый дисплей 13,3 дюйма, выполненный по технологии Retina, отличается увеличенным диапазоном оттенков для более реалистичной цветопередачи и потрясающей детализацией за счет высокого расширения IPS-матрицы 2560х1600. Экран поддерживает режим True Tone и обладает яркостью до 400 нит.

За счет наличия датчика освещенности экран может автоматически изменять цветовую температуру. Усовершенствованы антибликовые свойства. Дисплей оснащен встроенным стеклом для защиты от царапин.

Производительность

8-ядерный чип Apple M1 выполнен на архитектуре ARM. 4 основных ядра работают на частоте в диапазоне 600-3204 МГц. Приложения и игры со сложной графикой функционируют уверенно благодаря 7-ядерному интегрированному графическому процессору. Чип M1 увеличивает графические способности ноутбука и выполняет операции машинного обучения в ускоренном режиме.

8 Гб оперативной памяти и SSD-диск на 256 Гб помогают процессору работать быстро и плавно одновременно с несколькими задачами в браузере, мессенджерах, почте, специализированных программах. Ноутбук можно использовать для программирования, редактирования видеофайлов, игр.

Автономность, клавиатура и порты

Одним из преимуществ MacBook Air M1 является увеличенная автономность. Он может работать в полноценном режиме без подзарядки в течение 16 часов. Клавиатура Magic Keybord не подвержена засорению. Увеличенный ход клавиш делает работу плавной и тихой. Ультрабук оборудован двумя портами Thunderbolt 3/USB4 для зарядки и передачи данных, выходом для наушников.

Благодаря веб-камере Face Time HD, которая выполняет процессорную обработку сигнала, видеосвязь будет четкой и стабильной. Качественный звук достигается за счет трех микрофонов. Отсутствие в конструкции устройства вентилятора обеспечивает бесшумность работы.