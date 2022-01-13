Плюсы и минусы работы с фрилансером — перспективы 2022 года

Вероятно, не раз в жизни предприимчивые граждане задавались вопросом, каково было бы работать на себя? Для них профессия фрилансер не такая уж недостижимая. Создать аккаунт, заполнить данные и уже на следующий день знакомиться с клиентами. Начать можно на «‎раз-два-три».

С одной стороны, это заманчивое предложение, с другой — рискованная сделка. Хотя это не причина расстраиваться. Первый опыт можно получить через специальную платформу. Многие дизайнеры, редакторы, операторы службы поддержки и даже менеджеры давно апробировали такой вид сотрудничества.

Без риска не бывает серьезного бизнеса, как и карьерного роста на фрилансе. Часто случается, что сотрудники крупных компаний получают предложение уехать из города, в котором они живут десятилетиями и они конечно же отказываются. Благодаря удаленному трудоустройству такие проблемы исключены.

Плюсы работы с фрилансерами

Фриланс не привязывает вас к конкретному городу. Увы, при официальном трудоустройстве бывает, что контракт заканчивается уже через 6-12 месяцев. Даже хорошему специалисту приходится искать другой проект. Фриланс биржа исключает подобные проблемы, поскольку заказы есть постоянно. Работа поступает ежедневно. Удаленная работа также имеет ряд других преимуществ:

гибкий график работы, позволяющий находить время на решение бытовых задач и отдыха с семьей;

топовые https://freelancehunt.com/freelancers фрилансеры имеют заработок в разы выше чем в офисе из-за возможности проработать эффективное количество часов;

из дома вы находите компанию, проект и технологию, в которой хотели бы развиваться (специализацию можно изменить в любой момент);

удаленные сотрудники открывают перед собой возможности карьерного роста, их никто не просит носить столы или подключать офисную технику.

Многие фрилансеры после 2-3 недель успешного сотрудничества уже не могут отказаться от удаленной работы. Тенденция стала заметной во время пандемии 2021 года. При правильном подходе фриланс приносит явную выгоду: сокращается количество поездок по городу, нет бессмысленного простаивания в пробках и ожидания под кабинетом начальства. Хотя новичкам стоит знать, что не каждый работодатель готов принять такую ​​модель сотрудничества. Тимбилдинг и прямой контакт в приоритете для многих олдскульных команд.

Минусы работы с фрилансерами

Невозможно четко определить плюсы и минусы фриланса. То, что считается перспективой для одного (например, возможность работать в международной команде) для других станет причиной разочарования. Работодатели за границей более требовательны. Не все исполнители честны, поскольку не имеют никаких долгосрочных обязательств. Люди часто сталкиваются со следующим:

проект не выполнен вовремя;

исполнитель пропал;

результат не соответствует цене.

Чтобы получать хорошие заказы, нужно быть профи. Хотя это не значит, что фрилансер новичок не имеет шансов. Первые 6 месяцев будет трудно, но позже заработок увеличится. С опытом количество отказов сводится к нулю. Хотя потребуется ответственность, и умение планировать свой график.

Где можно найти хорошего фрилансера

Найм удаленного специалиста тот еще челлендж. Из-за большого количества анкет и субъективности мнения по отдельных проектах, найти фрилансера, полностью соответствующего требованиям, не так просто. Один дизайнер или разработчик может быть зарегистрирован на нескольких площадках. Поскольку фрилансовый работодатель не может проверить 50 анкет, лучше выбирать площадки, проводящие верификацию исполнителей и предлагающие безопасные сделки. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что проект будет выполнен вовремя.