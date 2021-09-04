Плюсы банковской гарантии для поставщика и заказчика

Для участия в электронных торговых площадках необходимо открыть спецсчет или заручиться банковской гарантией. Многих предпринимателей интересует, сколько стоит банковская гарантия и за какое времени ее можно оформить. Наиболее быстрое оформление проводится в онлайн банке в течение одного дня. В последующем документ будет выдаваться в течение часа.

Что такое банковская гарантия

Банковская гарантия выдается клиентам, которые давно сотрудничают с банком и зарекомендовали себя с положительной стороны постоянно участвуя в электронных аукционах. Если у поставщика есть данный документ, то открывать спецсчет не требуется. Банковская гарантия дает возможность заказчику возврат денежных средств в случае, если поставщик откажется подписывать контракт или оказывать услуги. В данной ситуации банк полностью возместит всю сумму, а также пени и штрафы. Такие случаи довольно редко встречаются, потому что финансовая организация опирается на финансовую стабильность компании, кредитную историю и уставной капитал. Если после выдачи первой банковской гарантии поставщик не нарушил условий аукциона и его финансовая отчетность не показывает убыток, то в последующем документ будет выдаваться быстрее. Стоимость документа не превышает 1000 рублей, взамен клиент получает серьезную гарантию.

Лица, не участвующие в торгах:

Компания на стадии банкротства;

Офшорная фирма;

Привлеченные к коррупции;

Привлекающие за судимость;

Имеющие задолженность;

Входят в черный список.

Особенности банковской гарантии

При выдаче банковской гарантии финансовые учреждения рискуют денежными средствами. Например, для участия в аукционе фирме необходимо десять миллионов рублей, но потом обнаруживается, что поставщик не может располагать данной суммой. Во избежание подобных ситуаций, банк вправе потребовать от клиента залог имущественного характера – квартиру, автомобиль или другие ценности на аналогичную сумму по гарантии. Если фирма не желает предоставлять залог, то может воспользоваться поручительством компании с более устойчивым финансовым положением. В случае, если поставщик не выполнит условия заказчика на электронных торгах, деньги можно будет взыскать с поручителя.

Правила оформления

Для оформления банковской гарантии необходимо заполнить заявку онлайн. В ней необходимо указать информацию о компании и приложить финансовые документы, устав, паспортные данные учредителей и другие документы по запросу банка. После этого все бумаги необходимо заверить электронной подписью и направить для рассмотрения. После рассмотрения документ будет направлен в реестр.

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