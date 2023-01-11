Женственной, привлекательной, соблазнительной можно оставаться в любой ситуации, главное, научиться правильно преподносить себя и обладать ярко выраженной индивидуальностью. Адекватная самооценка позволит вам кружить голову лучшим мужчинам мира, независимо от параметров тела. Помимо умения себя вести и аккуратности, вам понадобятся платья больших размеров https://monamourplus.ru/catalog/platya-i-sarafany/platya/ для разных случаев жизни. А, чтобы при изучении каталога заказать для себя лучшие модели в достаточном количестве, воспользуйтесь практическими советами опытных дизайнеров одежды.

Платья больших размеров для истинных леди

Главный секрет элегантности — это умение грамотно подобрать одежду, обувь, аксессуары к разным образам. Ловите хитрую шпаргалку от законодателей моды!

Деловой. Этот образ заслуживает самого пристального внимания целеустремленной женщины с далеко идущими планами. Строгий наряд с графически четким силуэтом в черном, сером, бежевом тоне станет идеальным решением для офиса и бизнес-встреч. Желательно, чтобы платье свободного кроя было изготовлено из плотной, но эластичной ткани — это обеспечит полноценный комфорт в течение всего дня. В прохладный день вполне можно дополнить его элегантным пиджаком или классическим кардиганом.

Повседневный. Походы по магазинам, прогулки с ребенком на детских площадках и скверах, выезды за город на пикник требуют одежды незатейливой, но не лишенной шарма. Выбирайте легкие модели с карманами, которые не сковывают движений. Практичным выбором станет изделие в спортивном стиле, вносящее в привычный имидж нотки динамики, подтянутости, собранности. В данном случае можно позволить себе смелые эксперименты с оттенками: брюнеткам стилисты рекомендуют выбирать наряды цвета бордо, персидской сирени, черники; блондинкам больше пойдут голубые, бирюзовые, солнечно-желтые тона. Достойной альтернативой спортивному одеянию станет симпатичная туника, платье-рубашка или сарафан — «бохо».

Романтичный. Самый простой способ подчеркнуть свою нежность — это заказать белоснежное платье, декорированное изысканным шитьем и скромным воланом, или бежевый наряд с напылением в теплых пастельных оттенках с чуть спущенным плечом. В подобном убранстве вы наверняка произведете фурор, легко создав имидж романтичной «тургеневской барышни». К нему хорошо сразу подобрать лаконичные балетки или открытые босоножки.

Парадный. Здесь все зависит от того, какая часть вашей личности жаждет доминировать на празднике. Сдержанным и рафинированным леди можно посоветовать изысканное платье из розового серебра с черной сеткой, которое имеет идеальную посадку на любой тип фигуры. Дамы, привыкшие эпатировать публику, могут заказывать для себя наряд с яркими принтами, разноуровневым низом, смелым декольте.

В случае затруднений с выбором модели можно всегда обратиться за советом к опытным консультантам по телефону или в режиме онлайн. Не упускайте возможность приобретать качественную одежду от ведущих европейских производителей по низким ценам благодаря постоянно проводимым акциям и распродажам.