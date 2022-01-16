Пищевое оборудование: виды и применения

Различное технологическое оборудование является обязательным для оснастки не только производственных цехов пищевых предприятий, но и многих других фирм. Это крупные заведения общественного питания, супермаркеты и продовольственные склады. Сегодня оно представлено большим ассортиментом специализированных машин и устройств, которые обеспечивают автоматизацию производственных процессов в полном соответствии с действующими нормами и стандартами.

Основные типы оборудования

К наиболее востребованным агрегатам для профессиональных кухонь, а также производственных предприятий относятся:

1. Холодильные установки. В зависимости от конфигурации они применяются с целью шоковой и стандартной заморозки продуктов питания, а также их продолжительного хранения. Особой разновидностью данных агрегатов являются холодильные витрины, которые активно используются в кафе и торговых залах, позволяя демонстрировать продукцию потенциальным покупателям без вреда для ее качества.

2. Тепловые установки. Применяются непосредственно во время приготовления продуктов питания (как из неподготовленных ингредиентов, так и полуфабрикатов) посредством жарки, тушения, варки и т. д. Могут быть газовыми и электрическими, огневыми и паровыми.

3. Техника для переработки мяса. Сегодня она представлена широким ассортиментом оборудования, которое используется с целью разделки туш и рубки филе, обвалки и т. д. Стоит отметить, что многие из таких изделий оснащаются сменными запчастями для оборудования общепита, что обеспечивает их продолжительный эксплуатационный ресурс. Например, шнеки куттеров и фаршемешалок могут быть заменены в любой момент в случае сильного износа.

Кроме того, выделяют широкий перечень дополнительного пищевого оборудования, которое, в отличие от предыдущих агрегатов, не имеет универсальных эксплуатационных качеств. Это:

1. Машины для хлебопекарских цехов. Используются при подготовке теста, а также для выпечки изделий. Могут иметь как специфическое, так и общее назначение (например, автоматизированные линии для хлеба).

2. Кондитерские машины. Это темперирующие установки и миксеры, измельчители орехов, специальные печи и прочие приспособления.

Кроме того, в отдельную категорию выделяют устройства для обработки овощей. Это широкая группа продукции, предназначенной для мытья, очитки и нарезки корнеплодов и иных ингредиентов.

Как выбирать запчасти

Как и любое другое оборудование, пищевые машины и иные приспособления требуют периодического обслуживания и ремонта. В случае возникновения такой необходимости рекомендуется использовать только оригинальные детали. Особенно это касается дорогостоящих установок, которые могут выходить из строя из-за несовместимости их узлов. Например, при необходимости купить запчасти Unox можно обратиться в магазин Technodelo. Компания предлагает только оригинальную продукцию, соответствующую передовым стандартам качества.

Важно! Замену любых комплектующих пищевого оборудования стоит доверить профессиональному мастеру. Все дело в том, что неправильная установка деталей может привести к их быстрому выходу из строя или же поломкам смежных компонентов агрегатов.

Источник: Запчасти для профессионального кухонного оборудования — https://technodelo.ru