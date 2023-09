Пионеры безопасности: история создания первых протоколов

Протокол безопасности – это набор правил и процедур, разработанных для обеспечения защиты данных, информации и систем от несанкционированного доступа, атак и утечек. Его целью является обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации. История протоколов неразрывно связана с развитием криптографии и стремлением обеспечить безопасность коммуникаций и данных. Создание первых протоколов заложило основы современной криптографии и стало ключевым этапом в эволюции информационной безопасности.

Прародители криптопротоколов

Если кто-то думает, что криптография – изобретение современности, то это ошибочное мнение. Первые попытки защитить информацию с использованием криптографии можно найти в древних цивилизациях, таких как Египет и Рим. Один из самых ранних методов — шифр Цезаря, где буквы заменялись другими буквами с определенным сдвигом. Эти техники были простыми, но важными шагами в направлении обеспечения секретности сообщений.

Протоколы в эпоху компьютеров

С развитием вычислительной техники криптография стала более сложной и эффективной. Однако многие из ранних систем, таких как шифр «Энигма» во времена второй мировой войны, оставались уязвимыми. Настоящий прорыв произошел с развитием общественного ключа криптографии:

Диффи и Хеллман: Создатели принципа открытого ключа. В 1970-х годах Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман предложили концепцию общественного ключа криптографии, в которой использовались два разных ключа: первый предназначен для шифровки, а второй для дешифрования. Этот метод решал проблему обмена ключами между участниками процесса и стал основой для многих современных криптопротоколов. RSA: Революция в криптографии. В начале 1970-х годов Р. Ривест, А. Шамир и Л. Адлеман создали алгоритм RSA — первый практический метод общественного ключа криптографии. RSA стал широко используемым протоколом для шифрования данных, подписи документов и аутентификации. Протокол SSL/TLS: Обеспечение безопасности интернета. Протоколы SSL (Secure Sockets Layer) и его последующий вариант TLS (Transport Layer Security) появились для обеспечения безопасности данных при передаче через интернет. SSL/TLS обеспечивает шифрование данных между клиентами и серверами, что защищает конфиденциальность веб-трафика и позволяет безопасно осуществлять онлайн-транзакции.

С началом развития криптовалюты и блокчейн наступила новая эра криптопротоколов. С появлением биткоина в 2009 году блокчейн-технология стала базовой основой для протоколов. Благодаря концепции децентрализации и шифрованию, блокчейн обеспечивает надежную и безопасную запись транзакций и данных.

Возврат украденной криптовалюты

История создания первых криптопротоколов является историей постоянной эволюции технологии безопасности. От античных шифров до современных блокчейн-протоколов криптография продолжает развиваться, обеспечивая защиту информации в мире, где безопасность и конфиденциальность играют ключевую роль. Многие криптобиржи сейчас не обходятся без внедрения протоколов в систему безопасности. И лучшим из них считается RECCOSEB — reconstruction of chain of skipped blockchain events using search engine-based protocol (реконструкция цепочки пропущенных событий блокчейна с использованием протокола на основе поисковой системы).

Информация, полученная из протокола:

цепочки, связанные с транзакцией;

комиссия за перевод;

время и дата финансовой операции;

номер счета, откуда были отправлены деньги;

имя получателя и отправителя;

размер потерянной суммы.

RECCOSEB – это новая разработка, обеспечивающая сохранность личных данных и денег клиентов, а также быстрый, безопасный и эффективный инструмент по возврату крипты.