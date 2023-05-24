Перспективы развития фитнес-рынка: куда движется индустрия

Сегодня фитнес-отрасль находится в стадии активного роста. Каждый год появляются инструменты и технологии, которые меняют правила игры, заставляя ключевых участников рынка пересматривать стратегию развития своего бизнеса. При этом разработчики продолжают работать совершенствовать программные решения, выпуская новые продукты. Рассказываем, какие тенденции будут наиболее значимыми в ближайшее время.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ)

Искусственный интеллект умеет собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы данных. Это позволяет получать более точные прогнозы насчет прибыли, а также других показателей эффективности. Кроме того, благодаря возможностям ИИ можно создавать персонализированные тренировочные программы, чтобы сделать клиентский опыт более уникальным и повысить удовлетворенность посетителей клуба.

Разработка мобильных приложений

Мобильное приложение для фитнес-клуба помогает «перевести» большую часть коммуникации с клиентами в онлайн и снизить нагрузку на персонал. При наличии собственного приложения сотрудникам не нужно будет заниматься бронированием занятий, отправкой уведомлений или заморозкой абонементов. Пользователи смогут выполнить эти действия самостоятельно в любое удобное время, даже ночью.

Использование умных устройств

Гаджеты по типу умных часов и фитнес-браслетов становятся все более популярными среди посетителей фитнес-клубов. Подобные устройства позволяют отслеживать не только количество шагов и сожженных калорий, но и показатели сердечного ритма, уровень кислорода в крови и другие параметры. Это помогает тренерам отслеживать прогресс своих подопечных, корректируя программу занятий и добиваясь более впечатляющих результатов.

Вывод

Фитнес-индустрия продолжает развиваться и искать новые способы общения с клиентами. Важную роль в улучшении потребительского опыта играет программное обеспечение. С помощью специализированного ПО можно отслеживать ключевые тенденции в поведении пользователей и повышать качество обслуживания. Кроме того, внедрение системы автоматизации помогает упростить рабочие процессы и расширить клиентскую базу. Программа 1С:Фитнес клуб — один из лидеров рынка систем автоматизации. Система подходит как для небольших студий, так и для крупных центров, и удовлетворяет всем запросам отраслевого бизнеса.