Перспективы Биткоина

Начав свой путь в 2009 году как игрушка для гиков, почти за 10 лет криптовалюта прочно проникла в нашу жизнь. О существовании Биткоина уже знает большая часть человечества.

Зарождение новой технологии

Начав свой путь в 2009 году как игрушка для гиков, почти за 10 лет криптовалюта прочно проникла в нашу жизнь. О существовании Биткоина уже знает большая часть человечества и никого не удивишь новостью о появлении новых криптовалютных стартапов и молодых миллионерах.

Появление криптовалют знаменует собой не только создание удобного и функционального инструмента для осуществления различных финансовых операций без участия посредника, но и оказывает большое влияние на экономику всего человечества.

Противодействие со стороны банков

Если обратить внимание на поведение традиционных финансовых институтов, например банков, то можно заметить определенное беспокойство с их стороны. Чем это вызвано? Они видят в криптовалюте конкурента своему бизнесу. Ведь эта технология позволяет отказаться от посредников и не только экономить ваши деньги, но и самому контролировать данную сферу.

Массовое проникновение криптовалюты в нашу жизнь может привести к тому, что банки окажутся на обочине и потеряют свою власть. Не секрет, что они контролируют и распределяют финансы внутри государств, а значит и всего общества. Именно с этим связана их борьба против прогресса и технологий.

Различные криптовалютные проекты (Poloniex, Kraken, EXBASE) нарушают монополию банков. Ведь ни они, ни государства не могут полноценно контролировать криптоэкономику. Нельзя заморозить счет, нельзя остановить транзакцию, установить заоблачные комиссии или помешать денежному переводу. Ощущая данную конкуренцию, они уже начинают влиять на правительства с тем, чтобы оно ограничило применение криптовалюты с помощью законов. Но поможет ли это?

Вероятно нет. Ведь криптовалюта сама по себе создавалась с той целью, чтобы быть децентрализованным средством платежа, где никто не может контролировать все в одиночестве. Но в их силах существенно усложнить переход общества на новую технологию, приняв специальные ограничивающие законы.

Вот только это будет шагом назад для такой страны. Потому что сама по себе, криптовалюта является следствие прогресса человечества и то государство, которое будет самостоятельно ограничивать себя от него — само пострадает от этого решения.

Криптовалюта — революционная технология

Потому что очевидно, что в будущем криптовалюта прочно войдет в нашу жизнь, как более удобная и функциональная технология чем фиатные деньги. Она заменит их так, как в свое время бумажные деньги заменил золотые, серебряные и медные монеты.

Появление сервисов, которые позволяют людям самостоятельно осуществлять финансовые операции — первый звоночек нового общества. Например, если вы хотите хранить на счету криптовалюту, то вам не нужно идти в банк и открывать его. Вы можете просто зайти на сайт онлайн криптокошелька EXBASE.IO и после быстрой регистрации получить полноценный доступ к своему счету. Вы сможете хранить различные валюты, обменивать их или хранить как инвестиции.

Все это говорит о том, что в будущем будет нас ждет множество различных проектов, валют и ярких инноваций. Несмотря на то, что криптовалютам уже 10 лет, данная сфера только начинает по-настоящему расправлять свои крылья и проникать в жизнь нашего общества.