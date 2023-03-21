По прибытии в Китай гражданам России и других государств не обойтись без профессионального переводчика. Его услуги потребуются при посещении супермаркетов и ресторанов, поездок в городском транспорте, заселении в отель и в ходе встреч с деловыми партнерами. Опытный переводчик в Китае сделает поездку в Поднебесную более продуктивной и поможет устранить языковой барьер.

Какие услуги предоставляют специалисты

Переводчики китайского языка выполняют большой объем работ. У них можно заказать следующие виды переводов:

Устный. Потребуется обязательно в ходе бытового общения в стране, посещении выставок и деловых встреч.

Письменный. Без него не обходится ни одна бизнес-встреча, когда особенно важно перепроверить все официальные документы перед подписанием.

Синхронный. Такую услугу лингвисты оказывают клиентам в ходе проведения переговоров, форумов и конференций.

У специалистов можно также заказать экскурсионное сопровождение или тематический перевод (медицинский, юридический, технический). Есть лингвисты, которые специализируются на телефонных переговорах и поиске потенциальных партнеров для компании.

Что важно учесть при найме специалиста

Нанять переводчика можно по приезду в Китай или заранее по интернету, оговорив все детали. Важно учесть, что хорошие специалисты бывают нарасхват — обращаться к ним нужно как минимум за месяц. Если визит в Поднебесную намечается с деловыми целями, стоит отдать предпочтение лингвистам, знающим необходимые языки на уровне носителя. Это поможет провести бизнес-встречу на высоком профессиональном уровне.

К экскурсионному переводчику предъявляются несколько иные требования. Важно, чтобы он хорошо знал географию города, мог рассказать о культурных особенностях страны и ее достопримечательностях.

Зачастую по приезду в Китай иностранные граждане заказывают комплексное сопровождение. В этом случае специалист:

встречает клиента в аэропорту;

помогает с размещением в гостинице;

оказывает языковую поддержку в ходе переговоров;

выполняет экскурсионное сопровождение в качества гида.

Таким образом, у иностранного гражданина появляется возможность полностью решить проблему с языковыми границами и осуществить все намеченные цели, с которыми он приехал в страну.

Заказать переводчиков китайского языка в Китае можно в компании «Perevod-kit». Услуги предоставляют квалифицированные лингвисты с многолетним рабочим стажем.