По прибытии в Китай гражданам России и других государств не обойтись без профессионального переводчика. Его услуги потребуются при посещении супермаркетов и ресторанов, поездок в городском транспорте, заселении в отель и в ходе встреч с деловыми партнерами. Опытный переводчик в Китае сделает поездку в Поднебесную более продуктивной и поможет устранить языковой барьер.
Какие услуги предоставляют специалисты
Переводчики китайского языка выполняют большой объем работ. У них можно заказать следующие виды переводов:
- Устный. Потребуется обязательно в ходе бытового общения в стране, посещении выставок и деловых встреч.
- Письменный. Без него не обходится ни одна бизнес-встреча, когда особенно важно перепроверить все официальные документы перед подписанием.
- Синхронный. Такую услугу лингвисты оказывают клиентам в ходе проведения переговоров, форумов и конференций.
У специалистов можно также заказать экскурсионное сопровождение или тематический перевод (медицинский, юридический, технический). Есть лингвисты, которые специализируются на телефонных переговорах и поиске потенциальных партнеров для компании.
Что важно учесть при найме специалиста
Нанять переводчика можно по приезду в Китай или заранее по интернету, оговорив все детали. Важно учесть, что хорошие специалисты бывают нарасхват — обращаться к ним нужно как минимум за месяц. Если визит в Поднебесную намечается с деловыми целями, стоит отдать предпочтение лингвистам, знающим необходимые языки на уровне носителя. Это поможет провести бизнес-встречу на высоком профессиональном уровне.
К экскурсионному переводчику предъявляются несколько иные требования. Важно, чтобы он хорошо знал географию города, мог рассказать о культурных особенностях страны и ее достопримечательностях.
Зачастую по приезду в Китай иностранные граждане заказывают комплексное сопровождение. В этом случае специалист:
- встречает клиента в аэропорту;
- помогает с размещением в гостинице;
- оказывает языковую поддержку в ходе переговоров;
- выполняет экскурсионное сопровождение в качества гида.
Таким образом, у иностранного гражданина появляется возможность полностью решить проблему с языковыми границами и осуществить все намеченные цели, с которыми он приехал в страну.
Заказать переводчиков китайского языка в Китае можно в компании «Perevod-kit». Услуги предоставляют квалифицированные лингвисты с многолетним рабочим стажем.