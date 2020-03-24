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Перетяжка мебели

24.03.2020 23:27

Зачастую вместо покупки новой мягкой мебели можно обойтись перетяжкой имеющейся. Это позволяет сэкономить весьма ощутимую денежную сумму.

В каких случаях требуется помощь специалистов?

В ходе перетяжки мягкой мебели производится ремонт ее каркаса, меняются испорченные элементы и обивка. После проведения реставрационных работ владелец получает возможность пользоваться обновленными предметами интерьера. Самостоятельная перетяжка предоставляет полную свободу в выборе обивки и использовании разнообразных декоративных элементов, которые гармонично вписываются в дизайн помещения. Вдобавок выполнение этих работ своими руками обходится гораздо дешевле, чем при обращении за помощью к специалистам. Однако в ряде случаев лучше заплатить определенную сумму профессионалам, чем ремонтировать мебель самостоятельно. На сайте https://obivka-divan.ru/ можно узнать стоимость перетяжки мебели в Москве. Примерами случаев, в которых желательно воспользоваться помощью специалистов, могут служить следующие ситуации:

  • Мебель представляет собой антиквариат и нуждается в профессиональном ремонте.
  • Перетяжка производится с использованием обивочного материала, который требует специальных навыков.
  • Сложная конструкция мебели затрудняет ее разборку и правильную выкройку обивки.

Порядок перетяжки мебели

Чтобы отремонтировать мягкую мебель, нужно выполнить последовательность из пяти действий:

  • Разобрать мебель, сняв ее отдельные части. Чтобы в дальнейшем ничего не перепутать, необходимо сфотографировать все стадии демонтажных работ.
  • Удалить старую обивку и вынуть старый наполнитель для его последующей замены на новый.
  • Заменить неисправные элементы. Это относится к фурнитуре и растрескавшимся деталям из ДВП.
  • Подготовить и прикрепить новую обивку. Для этого надо наложить старую обивку на новый материал, обвести ее мелом и выполнить раскрой, оставив запас в три-четыре сантиметра на швы и крепление.
  • Выполнить окончательную сборку мебели. Для этого пригодятся фотографии, сделанные на первом этапе. Сборка выполняется в том же порядке, что и разборка.

Таким образом, в простейших случаях при наличии определенных навыков перетяжку мебели можно осуществить своими силами. В более сложных случаях следует обратиться к специалистам. При этом важно выбрать надежную мастерскую, оказывающую услуги высокого качества.

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