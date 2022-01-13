Пенсионер стал примером для молодежи – он пробежал свыше тридцати тысяч километров

Не только молодые показывают достойные результаты в спорте. Пенсионеры тоже еще многое могут. Так, пенсионер в Казахстане, показал пример сельской молодежи в спорте – он пробежал более тридцати тысяч километров. Вы сможете узнавать свежие онлайн новости спорта Казахстана на сайте международного Информационного Агентства KAZINFORM, посещая сайт в любое удобное для вас время. Здесь вы будут узнавать свежую и достоверную информацию. На сайте нет места желтой прессе и сарафанному радио.

Ажибжан Жанаспаев, житель поселка Акжал Шетского района Карагандинской области, в свои семьдесят два года, стал настоящим примером для молодежи. За тридцать пять лет он сумел преодолеть дистанцию в тридцать одну тысячу километров. И это – впечатляющий показатель. Пенсионер регулярно занимается спортом и бесплатно тренирует молодежь в поселке, по нескольким видам спорта

С утра он совершает пробежку на свежем воздухе – в течение тридцати пяти лет, не изменяя своей привычке и независимо от времени года. Оставив несколько километров позади, Ажижбан Жанаспаев тренируется, после чего продолжает бег. Его энергия неиссякаема.

В возрасте тридцати семи лет он стал болеть разными недугами, но он не отчаивался, начал вести дневник, воспитывая в себе дисциплину.

Почетный гражданин Шетского района записывал в дневнике расстояния, которые он преодолел. Подобная привычка сформировалась у него уже давно – еще с 1986 года. В результате на сегодняшний день он исписал двадцать три тетради. В конце каждого года он подводит итоги, составляет планы на будущий год в плане новых пробежек. И общее расстояние, которое он смог преодолеть за тридцать пять лет, составило более тридцати одной тысячи километров.

После бега пенсионер подтягивается на перекладине, отжимается, закаляется. Он может легко поднять штангу, вес которой составляет семьдесят два килограмма.

Во время тренировок с учениками в поселке, он приобщает их к футбольному спорту. Юные футболисты ежедневно оттачивают свое мастерство. В результате немало призов было выиграно подопечными Акжала Ажижбана Жанаспаева.

Он не дает себе уставать. И в этом ему помогают его ученики. вместе они идут тренироваться.

Пожилой тренер учит детей всему, что знает. И все это – абсолютно бесплатно. Он стал пожилым волонтером и прославился благодаря тяге к жизни и своей целеустремленности. Он умеет все делать в полную силу. И в этом у него стоит поучиться каждому.