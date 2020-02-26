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Пемза для ног

26.02.2020 14:22

Натуральная пемза — материал вулканического происхождения, который образовался при застывании лавы. Она имеет пористую структуру и применяется при уходе за кожей ног.

Компания Ева предлагает натуральную пемзу в широком ассортименте. Изделия из застывшей лавы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивают эффективное удаление огрубевших участков кожи, мозолей и других дефектов.

Чтобы купить пемзу оптом по доступным ценам, перейдите на страницу https://www.evatrade.ru/goods/pemza-dlya-nog/, где представлены различные ее варианты. Все предметы, указанные в каталоге, имеют удобную форму и компактные размеры, и предусматривают возможность ежедневного использования.

Характеристики и преимущества

Ассортимент аксессуаров, предназначенных для ухода за кожей ног, включает:

  • фигурную разноцветную пемзу в виде стилизованного сердца или ступней;
  • модели со щеткой, обеспечивающие массажный эффект;
  • комбинированные изделия со щеткой и пилкой, которые помимо массажа позволяют проводить сухую обработку кожи на ступнях.

Натуральная пемза, которую предлагает компания Ева, имеет мелкопористую структуру, не крошится в процессе использования и нежно удаляет ороговевшие частицы эпидермиса с пяток. Для очистки нужно мягкими и плавными движениями потереть ступни, предварительно распарив их с помощью горячей воды. Добавление отвара трав или морской соли упрощает процесс размягчения кожи.

Пемза также выполняет следующие функции:

  • активизирует обменные процессы;
  • усиливает кровоток;
  • способствует регенерации кожного покрова.

Благодаря вулканическому происхождению натуральная пемза легкая, почти не истирается со временем и не вызывает аллергии. Она помогает тщательно очищать стопы, и позволяет поддерживать аккуратный вид и нежность ступней.

Особенности выбора и ухода

При покупке вулканической пемзы для ухода за кожей ног нужно обращать внимание на ее конфигурацию и поверхность. Округлая форма исключает вероятность повреждения эпидермиса и позволяет мягко очистить всю поверхность ступней, не допуская пропусков. Отверстие для веревочки упрощает сушку пемзы, а комплектация удобной пилкой и щеткой дает возможность более тщательно удалять ороговевшие частицы кожи и выполнять массаж ног.

Чтобы продлить срок службы пемзы и исключить появление и размножение микроорганизмов в порах, необходимо тщательно ее промывать и сушить сразу после использования.

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