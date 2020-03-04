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Печать – обязательный элемент деловой жизни

04.03.2020 12:05

Любое серьезное дело требует от людей не только опыта и знаний, но и доверия к партнерам. Ведь без этого сложно браться вообще за какую-либо работу. Но так уж повелось, что многие товарищи желают обогатиться или получить выгоду в обход и правил приличия, совести и морали. Связаться с таким – значит обречь себя на крупные неприятности. В мире бизнеса и предпринимательства понимание этой простой истины вылилось в то, что от потенциальных сторон сделки требуется наличие гарантий, указывающих на серьезность намерений. Такой гарантией уже более 100 лет, если не больше, является печать.

Печать требуется любому частному предпринимателю или юридическому лицу, которое предоставляет гражданам или бизнесу какие-либо услуги и получает за это оплату. Есть определенные стандартны и правила, как должна быть сделана печать и какая информация там указывается. Не будем вдаваться в тонкости, но суть вопроса следующая – если Вы запускаете бизнес и надеетесь плодотворно работать, то получить печать потребуется обязательно.

Где взять печать?

Где же приобрести это изделие, особенно если у Вас нет никакого опыта подобной работы? Стоит ли бежать в какие-то государственные инстанции или же есть частные конторы, способные предоставить подобные услуги? Такие вопросы появляются у многих новичков в сфере бизнеса. Ничего сложного в данной процедуре нет – печати за час в Москве предоставляют многие компании, достаточно лишь выбрать среди них одну и обратиться с соответствующей просьбой.

Ничего незаконного в таком получении печати нет – все разрешения на бизнес, уплату налогов, решение каких-то вопросов касательно сертификатов, лицензии и т.д. Вы все равно получаете в государственных органах. Что нужно для того, чтобы правильно заказать производство печати? Ничего сложного, достаточно предоставить следующие документы:

  • Вы должны иметь копию выписки о государственной регистрации бизнеса;
  • ИНН предприятия;
  • Если требуется сделать печать врача, адвоката или архитектора, то нужно предъявить документ, дающий право человеку носить свой статус и работать в выбранной сфере.

Как видите, все очень просто. Обращайтесь за изготовлением печати и делайте свое дело легальным, чистым от всяких незаконных делишек и выгодным в экономическом плане. Работа эта несложная, выполняется быстро и дешево, поэтому никаких причин откладывать с ее реализацией быть не должно.

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