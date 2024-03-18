Пау Кубарси — новый Жерар Пике?

Пау Кубарси — новая суперзвезда «Барселоны», несмотря на нежный возраст: ему всего лишь 17 лет. Тем не менее, именно его появление в основном составе придало «Барсе» надежность в защите. Теперь «Барса» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а пари, доступные в БК pinnacle зеркало, являются фаворитными для каталонцев.

Есть два очевидных сравнения для каждого начинающего защитника из Каталонии: Карлес Пуйоль и Жерар Пике. У Кубарси можно найти некоторые черты первого: лидерство, воздушное мастерство и физическая сила.

Но проспект, кажется, все же больше похож на Пике – не в последнюю очередь из-за его мастерства владения мячом. Оба центральных защитника внимательно следят за мячом и хорошо действуют позиционно. У них схожее понимание пространства. Даже их телосложение сопоставимо.

Однако Пике, казалось бы, является высокой целью. Кубарси – талантливый юноша, но он еще не легенда клуба, и находится лишь в начале своего большого пути.

Возможно, более подходящим сравнением был бы Пау Торрес из «Астон Виллы». Оба — прирожденные центральные защитники, играющие с мячом, которые всегда ищут хитрый пас для резких атак из глубины. Кубарси, безусловно, мог превзойти таланты Торреса.

Для этого у него есть все возможности.

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