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18 февраля : суббота

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Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

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Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

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Парсинг Яндекса: технические особенности и рекомендации для успешного проведения

17.01.2020 18:55

Огромное количество интернет-сайтов обостряет конкурентную борьбу между ними за внимание целевых посетителей. Одни быстро достигают успеха и пользуются спросом, другие остаются в тени и не могут похвастать высокой посещаемостью. Проблема особенно актуальна для интернет-магазинов, желающих продвинуть свой товар и опередить конкурентов по числу заказа и уровню прибыли. Решением может стать использование Парсера Яндекс Маркета, с помощью которого можно анализировать данные по большинству виртуальных торговых площадок с целью формирования собственной ценовой и маркетинговой политики. Специальный программный пакет, заточенный под интересы владельцев бизнеса, избавляет от ручного анализа и утомительных статистических расчетов и предлагает широкий набор возможностей для успешного развития нового виртуального проекта любой специализации.

Механизм действия и преимущества программного решения

Огромные объемы информации о десятках тысяч позиций товаров и услуг на Яндекс Маркете с трудом поддаются ручному анализу. Здесь не обойтись без автоматизированных программных решений, выполняющих сбор данных и расчеты по заданным параметрам в выбранном регионе. Быстро произвести нужные вычисления и получить сведения о текущем уровне спроса и предложения можно с помощью профессиональной программы для парсинга Яндекс Маркета на сайте центра поддержки Магистрат24. Разобраться с ней можно без специальных знаний в области ПО, а алгоритм применения подразумевает:

  • выгрузку наименований и описания товаров с сайтов конкурентов;
  • выбор региона для уточнения цен и подготовки статистики;
  • формирование отчета в выбранном формате с последующей выгрузкой в виде xlsx-файла;
  • составление табличных массивов с заданием наименований для каждой колонки;
  • ручную или автоматическую загрузку прайс-листа.

Парсер Яндекс Маркета: преимущества платного программного пакета

Отдав предпочтение платной профессиональной программе для парсинга Яндекс Маркета, пользователь получает удобное и функциональное решение, сориентированное на интересы его бизнеса. Говоря об основных достоинствах данного предложения, стоит отметить:

  • высокую скорость обработки товарных позиций до 700 единиц в минуту;
  • возможность выборочного анализа по отдельным площадкам или товарным позициям;
  • автоматическое отслеживание изменения цен для подготовки собственного предложения по выбранным товарам и попадания в ТОП лучших цен на площадке ЯМ;
  • многочисленные опции настройки по артикулам, уровню цен, региональной привязке или наименованию товаров;
  • выбор оптимального графика и формы составления статистических отчетов по интересующим позициям или регионам;
  • выгрузку данных в удобном формате, адаптированном под формат ЯМ.

Стоит отметить, что цена Парсера Яндекс Маркета полностью компенсируется многочисленными преимуществами программного решения. Благодаря его применению сбор и анализ данных в сети станет проще, доступнее и достовернее. Также в числе достоинств предложения — профессиональная поддержка внедрения и настройки программы под задачи конкретного пользователя.

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