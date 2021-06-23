Пари в режиме реального времени на сайте БК Париматч

Преимущества и недостатки лайв-ставок на сайте БК Париматч. Линии и росписи для пари по ходу матча. Какие рынки доступны для прогнозирования событий в режиме реального времени

Оператор Париматч предлагает клиентам большой выбор событий для пари. Пользователи могут прогнозировать не только в предматче, но и в лайв формате. Делать live ставки в режиме реального времени можно на традиционные спортивные дисциплины и на киберспорт.

Независимо от того, в каком режиме беттер решит заключать пари, чтобы выиграть у букмекера, ему необходимо иметь собственную хорошо продуманную стратегию. На сайте https://sport.ua/news/542242-stavki-na-sport-chto-nuzhno-delat-chtoby-byli-shansy-vyigrat-u-bukmekera представлены советы опытных игроков о том, как сделать игру на тотализаторе прибыльной.

Преимущества и недостатки Live раздела Париматч в Казахстане

Основное отличие пари в реальном времени от тотализатора в предматче – быстрая смена коэффициентов. В зависимости от того, что происходит на поле, котировки могут падать или увеличиваться и концу состязания, значительно отличаться от стартовых показателей. Для пари походу матча ПМ предлагает средние коэффициенты, по наиболее привлекательным котировкам рассчитываются популярные события.

К основным преимуществам лайв-ставок Parimatch можно отнести:

удобный интерфейс и хорошо оптимизированное меню;

широкую роспись событий;

возможность быстро узнать результат пари, не дожидаясь несколько дней, как в предматче;

просмотр игр в прямой трансляции;

хороший раздел статистики, позволяющий более точно спрогнозировать итог;

игру на более высоких коэффициентах;

низкий минимальный порог беттов;

возможность делать онлайн прогнозы с ПК и мобильного гаджета.

Тем не менее, пари по ходу матча имеют и свои минусы. Основной из них – небольшое количество времени для обдумывания и принятия решения. Еще один недостаток – это более слабая роспись, чем в предматче.

Роспись и рынки в лайве

В сравнении с другими операторами в Казахстане, Париматч предлагает достаточно большое количество опций для беттинга в live. Это и поединки популярных лиг, и национальные турниры, и экзотические дисциплины. Особое внимание компания уделяет лайв росписям на киберспорт, где игроки могут угадывать результаты поединков по Дота 2, КС:ГО, LOL.

Количество рынков для популярных состязаний больше, чем для редких видов спорта. Если в последних можно ставить только на победителя, то в первом случае предлагают угадать тотал голов, пенальти, угловые, штрафные карточки, индивидуальные тоталы и по интервалам.