Опыт многолетних медицинских исследований показывает, что при регулярном употреблении цельного овса у человека снижается уровень липопротеинов низкой плотности, улучшается кровоток и укрепляются органы сердечно-сосудистой системы. Правда, для достижения всех перечисленных эффектов необходимо кушать злаки систематически. В этом деле помогает торгово-промышленная «Кунцево», на сайте которой можно купить овсяные хлопья оптом от производителя.

Ассортимент овсяных хлопьев от группы компаний «Кунцево»

Овсяные хлопья — это несомненно полезные сухие завтраки, у которых есть одно, не самое очевидное преимущество. Заключается оно в скорости приготовления, ведь современному человеку редко хочется сидеть на месте и ждать, пока его завтрак дойдет до нужной степени готовности. Продукт можно сварить в молоке или обыкновенной воде, получив заряд бодрости и энергии от употребления буквально на весь день.

В ассортименте производителя представлена овсянка самых разных форматов и исполнений:

«Кашка-Минутка» с тропическими фруктами;

овсяные хлопья «Сила Злаков» не требующие варки;

хлопья «Сила Злаков» с ржаными отрубями;

«Кашка-Минутка» с малиной и пр.

Изделия доставляются заказчикам в плотных, экологически безопасных коробках и герметизированных упаковках. Вес одной порционной тары колеблется в промежутке от 185 до 400 грамм.

Состав и польза фирменной овсяной продукции

Хлопья торгово-промышленной группы «Кунцево» изготавливаются исключительно из натуральных компонентов — овсяной крупы, прошедшей через процессы технологической обработки в виде пропаривания, шелушения и шлифования.

В качестве добавок выступают либо фрукты, либо сахар и мед — здесь все зависит от предпочтений и режима питания заказчика. Польза подобных продуктов очевидна, ведь они дают возможность организации быстрого и правильного завтрака, насыщающего организм многочисленными минералами, витаминами и микроэлементами.

Компания «Кунцево» приглашает к сотрудничеству как оптовых, так и розничных заказчиков Москвы и других городов России. Овсяные хлопья https://kuntsevo.ru/product/fasovannaya-produktsiya/ovsyanye-khlopya/ и другие виды сухих завтраков реализуются по ценам от производителя, без фактора увеличения стоимости из-за коммерческих интересов многочисленных посредников. За доставку товаров отвечают либо собственные логисты, либо представители ведущих российских логистических команд.